PSOE acusa al PP de "apuntarse el tanto" de los datos de empleo en Jaén y censura los "incumplimientos" de la Junta

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras - PSOE

JAÉN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, ha calificado de "lamentable" y "ridículo" que el PP intente atribuir los buenos datos económicos y de empleo de la capital a la "vía andaluza" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Frente a ello, ha defendido que estas cifras históricas en este año 2026 son fruto de la gestión de los gobiernos socialistas y ha censurado que la única huella del PP en la ciudad son proyectos "parados".

A través de un comunicado, Higueras ha criticado que el PP intente "apuntarse el tanto" del dinamismo de la ciudad "cuando, con el mismo Moreno Bonilla de presidente, esos datos no son tan buenos en otras capitales andaluzas ni tan positivos en otras ciudades de la provincia".

En este sentido, el portavoz socialista ha contrapuesto la situación actual con la gestión de los populares, recordando que en el último mandato en el que gobernó el PP en el Ayuntamiento --con Javier Márquez como alcalde y la futura candidata Isabel Azañón en el equipo de gobierno-- la ciudad "registraba 2.000 parados más", además de ser "la más sucia de España con nombramiento oficial incluido", tener "olvidado el patrimonio" y carecer de un proyecto de ciudad.

"Esa es la verdadera vía del PP, una vía de escape por la que la ciudad siempre ha ido perdiendo fuelle, perdiendo empleo y perdiendo prosperidad", ha aseverado.

Para el edil del PSOE, la "vía andaluza" de la que presume el PP en Jaén se traduce en "deudas" acumuladas por Juanama Moreno tras ocho años en el Gobierno andaluz. Entre ellas, ha citado "un tranvía sin funcionar y parado lustros en cochera, una ciudad sanitaria en el cajón, el APA III y el palacio de Los Uribe vacíos, y los distribuidores sin plantear".

Asimismo, ha lamentado que el presidente autonómico "ni siquiera fue capaz de cumplir alguna de aquellas 101 medidas a las que se comprometió" con Jaén Merece Más (JM+) tras las municipales de 2023 en las que el PSOE fue la lista más votada, aunque acabó gobernando el PP con el apoyo de JM+.

Frente a este escenario, Higueras ha reivindicado que el buen momento de la capital, que ha logrado "parar la sangría poblacional", se debe al "cóctel" de medidas impulsadas por el Gobierno municipal de Julio Millán, la Diputación de Jaén y el Gobierno de España.

Entre estos hitos de gestión, ha destacado la aprobación del "primer presupuesto municipal en una década", el proyecto del Cetedex, las medidas urbanísticas para el desarrollo de nuevos barrios, el arreglo de más de 180 calles en otoño con una "inversión histórica", la reparación de pabellones deportivos con goteras desde hace décadas y los 86 millones de euros aportados por el Gobierno central para invertir en la ciudad.

Finalmente, el portavoz socialista ha puesto en valor el apoyo de la Diputación de Jaén, ejemplificado en la aportación de otros 7,3 millones de euros por la cesión demanial de los terrenos de Ifeja, lo que contrasta, a su juicio, con un Gobierno andaluz que "ha puesto presupuestos tras presupuestos a la cola de Andalucía" a la provincia de Jaén.