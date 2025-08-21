PSOE-A afea "frivolidad" a Moreno y pide a Fiscalía investigar a la Junta por "negligencia" en prevención de incendios

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "irresponsabilidad" y "frivolidad" a la hora de responder a emergencias como la de los incendios forestales de este verano, así como ha pedido a la Fiscalía que "investigue" al Gobierno andaluz del PP-A "por su irresponsabilidad y por su negligencia a la hora de encargarse de las tareas de silvicultura preventiva y prevención de incendios en el monte andaluz".

Así lo ha reclamado el también parlamentario socialista en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha acusado al presidente de la Junta de no haber puesto "el más mínimo interés, atención ni responsabilidad en un verano terrible" como el que ha estado "viviendo" la comunidad autónoma andaluza, "azotada por los incendios forestales y con situaciones verdaderamente preocupantes que han afectado" no sólo "al patrimonio forestal y la seguridad de los andaluces", sino también "al patrimonio artístico esencial de Andalucía y del mundo entero", ha añadido en alusión al incendio que el pasado 8 de agosto se originó en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

El representante del PSOE-A ha criticado la "desvergüenza política" que, en su opinión, ha protagonizado Juanma Moreno al reaparecer ante los medios de comunicación este pasado miércoles en "una feria" --la de Málaga-- tras haber estado "fuera de juego" y "de su responsabilidad" durante este verano en el que Andalucía "no ha sido una feria", sino "un territorio asolado por los incendios, con una sanidad cerrada por vacaciones", y en el que "se ha vuelto a comprometer nuestra imagen internacional" por el incendio de la Mezquita cordobesa, ha abundado Mario Jiménez.

En esa línea, ha acusado a Moreno de haberse abonado este verano "definitivamente a esa nueva escuela de pensamiento político del PP que es el 'ventorrismo' frívolo", propio de dirigentes como el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que "se ha convertido en la referencia del desastre en la gestión, de la irresponsabilidad y de la frivolidad para todos los presidentes del PP en España", según ha denunciado Mario Jiménez.

El parlamentario socialista ha responsabilizado directamente a Juanma Moreno del "desastre de la sanidad" andaluza y de la "falta de control" respecto de "los planes de emergencia de un monumento Patrimonio de la Humanidad" como la Mezquita de Córdoba, así como de "la situación de los incendios forestales en Andalucía", porque el Gobierno andaluz que preside el líder del PP-A "ha dejado de invertir 350 millones de euros en dos años de emergencia climática en prevención forestal", según ha denunciado.

El representante socialista ha incidido en alertar de que esos 350 millones de euros no se han ejecutado en tareas de "silvicultura preventiva" ni en "obras de prevención de incendios forestales", y ha criticado que el presidente de la Junta, pese a ser "el responsable de esa situación, no tiene la gallardía, la valentía y la altura política de dar la cara cuando se produce un incendio, porque se sabe culpable", ha añadido el diputado del PSOE-A.

En ese punto, y tras saberse que "la Fiscalía va a investigar si las corporaciones locales han puesto en marcha sus planes de prevención" de incendios "en monte público", Mario Jiménez ha señalado que desde el PSOE-A piden al Ministerio Público "que investigue al Gobierno de Moreno Bonilla por su irresponsabilidad y por su negligencia a la hora de encargarse de las tareas de silvicultura preventiva y prevención de incendios en el monte andaluz".

"Pedimos que investigue por qué se han quedado 350 millones de euros sin invertir, que están en el origen del desastre medioambiental que se ha producido en nuestra comunidad autónoma este verano por culpa de los incendios forestales que se producen en un entorno que no está preparado para combatir" esos fuegos "porque no se ha invertido en prevención", ha aseverado Mario Jiménez, para quien dejar "350 millones de euros sin invertir en dos años de emergencia climática significa una irresponsabilidad, un atentado contra el patrimonio público forestal y contra la seguridad de los andaluces".

"YA ESTÁ BIEN DE ECHAR BALONES FUERA"

Mario Jiménez ha dicho que "ya está bien de echar balones fuera" por parte del Ejecutivo de Moreno y de "echar la culpa de su irresponsabilidad, de su frivolidad y de su falta de prevención al Gobierno de España", cometiendo "un gesto de desvergüenza política sin precedentes", cuando "el responsable de las competencias en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales es el Gobierno autonómico en cada región de España", de forma que al Ejecutivo central "sólo le corresponde el auxilio" a las autonomías, ha puntualizado.

Mario Jiménez ha recordado en ese punto que el Grupo Socialista ha pedido la convocatoria de un Pleno extraordinario en el Parlamento andaluz --que se debatirá este viernes, 22 de agosto, en la Diputación Permanente-- para que comparezcan en él los consejeros de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ante "lo que ha ocurrido en Andalucía este verano desastroso en términos de incendios forestales, en términos sanitarios y en términos de protección del patrimonio público, artístico y cultural de Andalucía", ha remachado.

Mario Jiménez ha animado al PP-A a respaldar estas solicitudes de comparecencia, después de que el PP haya pedido en el Senado la comparecencia de ministros por la gestión del Gobierno ante los graves incendios forestales de este verano en España pese a que el Ejecutivo central "no tiene competencia directa en la prevención y en la extinción" de esos fuegos, según ha incidido en advertir para criticar a renglón seguido el "cinismo, la catadura moral" y la "hipocresía de la derecha en España, que, para que no se vean sus vergüenzas en términos de gestión, señala a quien no tiene competencia para generar confusión ante los ciudadanos sobre quién tendría que haber respondido ante esta situación".

En esa línea, Mario Jiménez ha concluido denunciando que el Gobierno autonómico andaluz "no ha estado a la altura de las circunstancias este verano, y sólo se ha abonado a la irresponsabilidad y a la frivolidad de echar la culpa de lo que es su responsabilidad a otros".