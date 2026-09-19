El PSOE afea que el interior del Alcázar continúe cerrado mientras los museos abren por la noche

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha cuestionado que el Gobierno municipal del PP presente como un "éxito" la apertura nocturna de los museos municipales cuando uno de los principales monumentos de la ciudad, el Alcázar de los Reyes Cristianos, continúa con su interior cerrado desde julio de 2025.

En este sentido, Bernal ha señalado que, de los cinco espacios museísticos municipales, durante estas jornadas nocturnas han podido visitarse el Museo de Julio Romero de Torres, el Museo Taurino, los Baños Califales y el Museo de la Posada del Potro, mientras que el Alcázar de los Reyes Cristianos no ha podido incorporarse a esta iniciativa porque su interior permanece clausurado, según ha detallado la formación en una nota.

"Desde el PSOE no podemos considerar un éxito absoluto una iniciativa que deja fuera precisamente uno de los principales recursos patrimoniales y turísticos de Córdoba", ha afirmado la concejala socialista, que ha precisado que el Alcázar es uno de los monumentos municipales con mayor capacidad de atracción turística de la ciudad, solo por detrás de la Mezquita-Catedral.

Para Bernal, "Córdoba no puede aspirar a ser un referente turístico nacional e internacional mientras mantiene completamente cerrado el interior de uno de sus principales monumentos". En este sentido, ha reclamado al Gobierno municipal que explique qué actuaciones está llevando a cabo para recuperar cuanto antes la normalidad en el conjunto monumental y que establezca un "calendario claro" para la reapertura completa.

En contexto, la concejala socialista ha apostillado que el PSOE ya llevó al Pleno municipal en julio de 2025 la situación en la que se encontraba el Alcázar de los Reyes Cristianos y afeó entonces la "falta de mantenimiento y la dejación acumulada durante los años anteriores". Posteriormente, en 2025, se produjo el cierre completo de la instalación.

"Ha pasado más de un año desde que denunciamos esta situación y, aunque en 2026 se han podido recuperar los jardines para la visita, el interior del Alcázar continúa cerrado", ha señalado Bernal. A su juicio, esto evidencia que la recuperación integral del monumento "no ha estado entre las prioridades del Gobierno del PP".

Además, la edil socialista ha subrayado el "elevado valor histórico, cultural y arqueológico" del conjunto, por lo que ha considerado necesario que el Ayuntamiento "deje de conformarse con soluciones parciales y afronte de una vez la recuperación completa del Alcázar".

"Estamos hablando de un conjunto arqueológico de extraordinario valor, situado además en pleno corazón del principal circuito turístico de Córdoba. No podemos asumir como normal que sus visitantes se encuentren con un monumento cuyo interior permanece cerrado durante más de un año", ha concluido.

En suma, Bernal ha reclamado al Gobierno municipal que informe de las actuaciones pendientes, de los plazos previstos y de las medidas que se van a adoptar para que el Alcázar pueda recuperar cuanto antes su funcionamiento completo y "vuelva a ofrecer a vecinos y visitantes todo su potencial patrimonial y turístico".