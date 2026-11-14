PSOE afea al PP que anteponga la promoción turística al cuidado de Córdoba y de los profesionales del sector

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González/Archivo - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha afeado al PP su política turística por anteponer la promoción exterior y las cifras de visitantes en detrimento de aspectos fundamentales para la calidad del destino, como la limpieza, la conservación del patrimonio, la seguridad y el confort en el espacio público.

"El PP parece más preocupado por vender Córdoba fuera que por cuidar la Córdoba que se encuentran quienes nos visitan", ha criticado la concejala socialista Mamen González, quien ha defendido en un comunicado que la experiencia turística no se limita al interior de los monumentos, sino que se vive en las calles, plazas, patios y rincones de la ciudad.

En este sentido, González ha advertido del deterioro de pavimentos, los desperfectos en vías públicas y los problemas de conservación de elementos patrimoniales en el casco histórico, señalando que estas deficiencias transmiten una imagen que "no se corresponde con la categoría de una ciudad Patrimonio de la Humanidad".

Asimismo, la concejala ha lamentado la falta de servicios básicos adaptados a las temperaturas extremas que soporta la capital cordobesa, como una red suficiente de fuentes de agua potable, zonas de sombra, espacios de descanso, aseos públicos señalizados e itinerarios turísticos accesibles. Para el PSOE, estas carencias demuestran que el ejecutivo local sigue sin abordar el turismo desde una perspectiva integral.

La representante socialista ha puesto el acento en que el turismo constituye uno de los principales motores económicos de la provincia, el cual generó en 2025 una media de 24.400 afiliaciones a la Seguridad Social en actividades turísticas, de las cuales 6.400 correspondieron a trabajadores autónomos.

Asimismo, ha apuntado que la capital concentró en 2024 un total de 18.671 contratos en el sector, lo que representa aproximadamente el 58 por ciento de los 32.166 registrados en toda la provincia.

"Detrás de estas cifras hay camareros, trabajadores de hoteles, guías turísticos, profesionales del transporte, comerciantes y pequeños empresarios que necesitan que el Ayuntamiento esté a la altura y cuide el escenario en el que desarrollan su actividad", ha reivindicado González.

A su juicio, el PP "no puede exigir excelencia a los profesionales" mientras mantiene las calles sucias o desatiende los recorridos de los que depende su trabajo.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista han instado al Gobierno del PP a implementar una estrategia municipal que conecte la política turística con la gestión diaria de la ciudad.

Entre las medidas propuestas, plantean reforzar la limpieza, mejorar la conservación de los entornos patrimoniales, ampliar los puntos de agua y sombra, habilitar aseos públicos, señalizar rutas accesibles y aumentar la seguridad en las zonas de mayor afluencia de visitantes.