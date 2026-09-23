PSOE-A afea a Vox oponerse ahora a una comisión por los cribados: Si quieres saber quién es Manolillo, dale un carguillo

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 23 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha afeado este miércoles que desde Vox se manifiesten ahora en contra de la creación de una comisión de investigación sobre los fallos en el programa de cribados de cáncer de mama de la sanidad andaluza como la que los tres grupos de izquierda --PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- presentaron el año pasado y Vox apoyó en el Pleno del Parlamento.

"Si quieres saber quién es Manolillo, dale un carguillo", ha comentado la también vicesecretaria general del PSOE-A en una rueda de prensa en el Parlamento después de que los mismos tres grupos de izquierda hayan registrado por segunda vez en un año la solicitud de creación de dicha comisión de investigación, que el portavoz adjunto de Vox Rodrigo Alonso ha señalado este miércoles que "ya no tiene sentido".

María Márquez ha apelado al "refranero español" para responder a Vox al hilo de ese posicionamiento ahora contrario a la comisión de investigación, y haciendo un juego de palabras con el nombre del líder de dicho partido en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha agregado que "le viene perfectamente" a dicho político esa máxima de, "si quieres saber quién es Manolillo, dale un carguillo".

"Los que venían a acabar con las 'paguitas', con las mariscadas y con los privilegios" ahora "son ellos mismos los de las 'paguitas', los bien pagados, los de las mariscadas, los de los premios que avergüenzan por cómo se hacen a la mayoría de los andaluces, los que tienen pisitos pagados a precio de oro, y los que se están tragando sus propias palabras", ha comentado María Márquez en alusión a los representantes de Vox.

En esa línea, ha considerado que "es evidente" que Vox no tiene ahora "ninguna credibilidad", y ha retado a los representantes de dicho partido a que "expliquen a las mujeres" afectadas por los fallos de los cribados su rechazo ahora a la creación de dicha comisión de investigación.

"Que se lo expliquen a los andaluces", ha incidido en pedir la portavoz socialista a Vox, un partido de "extrema derecha" que cuenta con una "maldita hemeroteca", porque vinieron al Parlamento "intentando ponerse alguna 'medallita' cuando saltó el escándalo del cribado del cáncer de mama", pero que ahora, cuando forman parte del Gobierno de la Junta en coalición con el PP-A, "quedan retratados" al rechazar la comisión, según ha agregado.

FIESTA DE LOS PREMIOS 'ESCAPARATE'

De igual modo, María Márquez se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre la gala de entrega de los premios de la revista 'Escaparate' celebrada la pasada semana en la plaza Virgen de los Reyes de Sevilla, después de que el parlamentario de Vox Rodrigo Alonso haya comentado también este miércoles que le llama "verdaderamente la atención" que, con "todo lo que esté cayendo" en el país, el gran "problema sea una cena, sean 15.000 euros, 16.000 o 18.000 euros".

La dirigente socialista ha replicado al dirigente de Vox criticando que "no tiene importancia ninguna" ahora "para la extrema derecha que se use un espacio público de estas características" como la Plaza Virgen de los Reyes, junto a la Catedral de Sevilla, y "que se destinen 36.000 euros entre el Ayuntamiento (de Sevilla) y la Junta de Andalucía a un evento de estas características".

"Insisto en que los que venían a acabar con las 'paguitas' y las mariscadas, lo que no nos habían contado es que querían las mariscadas y las 'paguitas' para ellos", y "todo esto con la connivencia, evidentemente", del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que "lo consiente, lo permite y está encantado de la vida", ha abundado María Márquez.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista ha aprovechado la ocasión para criticar que el presidente andaluz "está encantado de la vida, de formar parte de las portadas de las revistas 'Hola', de lo que tiene que ver con su perfil 'influencer', que es lo que realmente le gusta a Moreno Bonilla y no con lo que necesitamos y merecemos los andaluces", según ha criticado antes de apostillar que el presidente debería estar "en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), dando respuesta a las necesidades" de los andaluces.