El PSOE-A afirma que el Gobierno andaluz "está abandonando nuestros mayores" en las residencias ante el covid

CÓRDOBA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Salud del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía, el cordobés Jesús María Ruiz, ha afirmado este jueves que el Gobierno andaluz de PP y Cs, que preside el popular Juanma Moreno, "está abandonando a nuestros mayores" ante la pandemia del coronavirus, y ha recordado que "una de cada tres personas fallecidas por covid-19 en Andalucía vivían en una residencia".

A este respecto y en una nota, el portavoz socialista ha asegurado que Moreno "no ha aprendido nada de la primera ola de la pandemia, o lo que sería peor, no lo ha querido aprender", pues resulta "estremecedor que haya 290 residencias de mayores en Andalucía con personas contagiadas, 2.300 ancianos afectados y más de 1.000 profesionales contagiados", detallando Ruiz que en la provincia de Córdoba hay once residencias medicalizadas y unos 380 residentes y 180 trabajadores contagiados.

Estos datos hay que inscribirlos en el contexto, según ha señalado Ruiz, de que "empresas que gestionan las residencias de mayores han denunciado que una orden de la autoridad sanitaria, es decir, de la Junta de Andalucía, les niega el traslado a hospitales a residentes enfermos", lo cual es "algo inhumano", añadiendo el portavoz de Salud del PSOE andaluz que "esto ya no va de colores políticos, ni de presupuestos, ni de ideología, estamos hablando de humanidad, la que le falta a Moreno y a su Consejo de Gobierno".

"Aunque muchas residencias puedan ser privadas --ha proseguido--, la Fiscalía ya ha dejado claro que la Junta de Andalucía tiene que tener un control directo y, sobre todo, comunicación con las direcciones de los centros", con lo que "es necesario que se incrementen los recursos destinados al servicio de inspección de las residencias de mayores, y hace falta una mayor dotación de personal con formación sanitaria en las residencias y que el Gobierno andaluz atienda las peticiones de la FOAM".

Según ha especificado Ruiz, también "son necesarias zonas de aislamiento y sistemas de comunicación con imagen y sonido, para garantizar y permitir el contacto de los residentes con los familiares, porque es realmente triste que la pandemia condene a nuestros mayores a la soledad en lo que para algunos pueden ser sus últimos días".

"Hemos llegado a un punto --ha subrayado-- en el que ya no sabemos cómo decirlo, desde el PSOE pedimos, exigimos, rogamos y suplicamos humanidad al presidente de la Junta, que cambie de rumbo, que tome medidas urgentes, que tome las riendas de las residencias antes de que la situación esté absolutamente fuera de control, y que no confine a las personas mayores contagiadas en sus residencias como si fueran guetos".

Por último, el portavoz socialista ha insistido en que "nuestros mayores merecen lo mejor, merecen el cuidado, la atención y la protección que el Gobierno andaluz les está negando, y merecen que se les atienda adecuadamente en hospitales".