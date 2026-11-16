El PSOE alerta de que el gobierno de Lanjarón avala "una posible falsedad documental" tras un accidente mortal en la localidad. - FB AYUNTAMIENTO DE LANJARÓN

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Lanjarón (Granada) ha votado en contra de la aprobación de la certificación final y liquidación de las obras de la Senda del Tajo Colorao por considerar una "temeridad jurídica e irresponsabilidad moral" que el equipo de gobierno dé por terminados los trabajos con fecha retroactiva a junio de 2026 "y autorizar el pago de un sobrecoste de 80.002,41 euros" en unos trabajos en los que falleció un trabajador el 31 de agosto.

Por su parte, el equipo de gobierno del PP asegura que el expediente de la obra es "impecable y cumple escrupulosamente con la legalidad vigente"; y considera que el posicionamiento del PSOE responde a un intento de "bloquear y frenar" la inversión turística más importante que ha recibido el municipio en décadas.

Así, y de una parte, según han denunciado los concejales socialistas tras el Pleno municipal, la propuesta de certificación final y liquidación de obras aprobada por la mayoría de gobierno se apoya en documentación que "no se corresponde con la realidad". Y apuntan que el propio expediente administrativo revela que la obra continuaba físicamente activa en agosto, mes en el que un trabajador de 31 años perdió la vida al despeñarse 25 metros en la pared rocosa.

"No podemos ser cómplices de una maniobra que pretende tapar que la obra estaba inconclusa para no perder las subvenciones europeas", señalan desde el grupo de la oposición. "El expediente oficial contiene tres pruebas aplastantes: los propios técnicos admitían en junio que faltaban pruebas de carga y seguridad; el 28 de agosto la empresa constructora se negó a firmar la recepción del proyecto porque la obra no estaba acabada; tres días después, el 31 de agosto, se produjo el trágico accidente mortal mientras se instalaban anclajes y en las dos últimas semanas se han visto de nuevo operarios trabajando en la obra", exponen.

Desde el PSOE remarcan que el paso del expediente por el Pleno -obligatorio al suponer un incremento del 7,75% sobre el presupuesto adjudicado- dejaría al descubierto la responsabilidad directa del Alcalde y de los concejales que han votado a favor.

"Votar a favor de convalidar que la obra terminó en junio, sabiendo que en agosto continuaban las tareas y se cobró la vida de un operario, podría conllevar graves consecuencias penales", advierten desde el PSOE de Lanjarón. Asimismo, recuerdan que, al tratarse de un proyecto financiado con 2,5 millones de euros procedentes de fondos europeos, la aprobación de pagos con irregularidades puede obligar a los ediles del gobierno a responder con su patrimonio personal ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea (EPPO).

EL GOBIERNO LOCAL SEÑALA A UN EXPEDIENTE "IMPECABLE"

Por su parte, desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lanjarón han apuntado al carácter "impecable" del expediente y han lamentado que el PSOE "utilice un trágico accidente laboral como herramienta para intentar hacer rédito político, traspasando todos los límites éticos".

"El expediente de la obra de la Senda del Tajo Colorao es impecable y cumple escrupulosamente con la legalidad vigente", señalan desde el gobierno local, que añade su consideración de que resulta "totalmente desmedido" que el partido socialista ponga en tela de juicio "la profesionalidad y el buen hacer de los funcionarios y habilitados públicos de este Ayuntamiento, que son los encargados de fiscalizar, informar y avalar técnicamente todo el procedimiento".

A juicio del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lanjarón, este pronunciamiento y crítica del PSOE "responde únicamente a un intento de la oposición por bloquear y frenar la inversión turística más importante que ha recibido nuestro municipio en décadas".

Al respecto apuntan que el grupo socialista ha demostrado de forma reiterada su posicionamiento en contra de este proyecto estratégico, y concluyen: "Seguimos trabajando con rigor y en muy breve plazo será una realidad para el disfrute de vecinos y visitantes.