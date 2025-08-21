PSOE-A alerta que la Junta se dispone a "robar 530 millones a la sanidad pública para cebar a 'amiguetes' de la privada"

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha alertado este jueves de que la Junta de Andalucía se dispone a "firmar un nuevo acuerdo marco que en los próximos cuatro años le permitiría robar de la sanidad pública 530 millones para enchufárselos" y "cebar sin fin a los 'amiguetes'" del presidente, Juanma Moreno (PP-A), "en la sanidad privada en Andalucía".

Así ha reaccionado el también parlamentario del PSOE-A en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla tras conocerse que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcja) ha resuelto de forma favorable para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) los recursos presentados por las empresas que han concurrido al acuerdo marco para reducir las listas de espera, cuyo valor estimado máximo alcanza los 533 millones de euros.

Al hilo de este asunto, Mario Jiménez ha denunciado que el nuevo curso político "va a empezar de la misma manera que terminó el anterior, con un caso de corrupción sanitaria infinita", y ha remarcado que los referidos "530 millones de euros" implicados en dicho acuerdo marco "se unen a los 1.500 millones de euros que en estos momentos están bajo sospecha en los tribunales andaluces por lo que puede ser el mayor desfalco público en la historia de la sanidad en España".

El representante del PSOE-A ha aseverado que lo que pretende la Junta con este nuevo acuerdo marco es "enterrar 500 millones de euros más para que la gente en Andalucía no tenga una sanidad que funcione, porque se está vaciando la sanidad pública para cebar sin fin a los 'amiguetes' de Moreno Bonilla en la sanidad privada".

LAS LISTAS DE ESPERA EN ANDALUCÍA

Mario Jiménez ha sostenido que "está demostrado que no funciona" esa estrategia del Gobierno andaluz para reducir las listas de espera, porque "ya son miles de millones de euros los que se han trasladado a la sanidad privada, y Andalucía sigue siendo el territorio de España con mayores listas de espera", en el que "mayor tiempo tiene que esperar un ciudadano para que se le haga una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica".

Además, ha lamentado que "Andalucía es, por este robo sin fin a la sanidad pública, el territorio donde menor esperanza de vida hay para sus ciudadanos por el desmontaje frívolo, irresponsable e inhumano de la sanidad pública en beneficio de la privada".

Tras ello, el representante del PSOE-A ha reclamado que esos "500 millones de euros" se inviertan "en la sanidad pública, tanto en la atención primaria como en la hospitalaria, que se contrate a profesionales sanitarios", y que se destine también a "tecnología para permitir que las pruebas diagnósticas no sean las que más tardan en España".

Mario Jiménez ha anunciado que desde el PSOE-A van a "pedir que se investigue este nuevo contrato" de la Junta en materia sanitaria, desde "la sensación de que es uno más en esta estrategia sin fin para cebar la sanidad privada a costa de la pública, mientras los andaluces se están muriendo en nuestra tierra en mayor medida que en el resto de España por este desmontaje, por este saqueo inmisericorde de la sanidad pública que está haciendo el Gobierno de Moreno", según ha incidido en denunciar.

Además de apuntar que "ya veremos en qué termina en términos de responsabilidad penal este saqueo que se está produciendo a las arcas de la sanidad pública andaluza", Mario Jiménez también ha denunciado que el Servicio Andaluz de Salud es actualmente "un sistema fallido" con el Gobierno del PP-A, "con las puertas cerradas" y "en el que no funciona ni siquiera el aire acondicionado en los hospitales públicos".

Así, el parlamentario socialista ha señalado que este verano ha habido andaluces ingresados en hospitales públicos como el Juan Ramón Jiménez de Huelva que "han tenido que vivir una situación realmente terrible durante la ola de calor", en plantas "a más de 35 grados" de temperatura, por "culpa de un Gobierno absolutamente insensible e inhumano que no es capaz de resolver ni lo fundamental", según ha sentenciado Mario Jiménez.