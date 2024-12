PSOE-A amplía su querella por contratos del SAS a los responsables de las plataformas de compra de las provincias

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha ampliado la querella que presentó por supuestas irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tramitados por el procedimiento de emergencia desde el año 2021 "a los responsables de las plataformas de compra de las ocho provincias".

Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, en una rueda de prensa en la Cámara autonómica en la que ha incidido en acusar al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno de contratar por el procedimiento de emergencia cuando no se daban las "circunstancias" de la pandemia de Covid-19 que la justificaran "para contratar a dedo, sin publicidad, sin concurrencia" y, "en definitiva, a quien les daba la gana".

La portavoz socialista ha remarcado que un juzgado de instrucción de Sevilla ha admitido a trámite la querella inicial que presentaron los 30 parlamentarios del PSOE-A, y "ha imputado a tres gerentes" del SAS --en referencia a la actual y a sus dos predecesores--, todos ellos "de la etapa" de Juanma Moreno como presidente de la Junta, ha subrayado.

Ángeles Férriz ha sostenido que "en San Telmo --sede de la presidencia del Gobierno andaluz-- están temblando, porque tarde o temprano saben que se van a sentar en los tribunales a dar explicaciones, como se están sentando los tres gerentes" del SAS, al igual que "está temblando" el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que fue consejero de Salud en la anterior legislatura, y de ahí "sus comportamientos totalmente sectarios y fuera de tono y de lugar en este Parlamento", según ha abundado la representante socialista.

En esa línea, Férriz ha aseverado que en el Gobierno andaluz "saben que han estado abusando de un sistema de contratación que no se ajustaba a la ley para favorecer a unos cuantos", a la vez que estaban "destrozando aquello que nos hacía iguales, la sanidad pública".

La portavoz parlamentaria ha confirmado que los diputados socialistas han ampliado "de nuevo la querella" presentada en su momento, dirigiéndola ahora también "a todos los responsables de las plataformas de compra de las provincias", porque "los informes de la Intervención dicen que siete de cada diez contratos de los que se han hecho en esas plataformas de compra tienen alguna irregularidad", ha advertido.

MORENO "LO SABÍA"

De igual modo, la representante del PSOE-A ha remarcado que el presidente de la Junta "sabía" de estas presuntas irregularidades, "porque parte de esos contratos se pasaron por los Consejos de Gobierno" que Juanma Moreno presidía, y "ya se sabía que no tenían esas circunstancias" derivadas de la pandemia "que permitían contratar de emergencia", pese a lo cual "se permitieron" en dichas reuniones del Ejecutivo andaluz, ha continuado para justificar que, "por eso, los juzgados han pedido las actas de los Consejos de Gobierno".

Además, Férriz ha criticado que, "al contratar a dedo" y al "no sacar un concurso público para adjudicar determinados contratos, se ha estado pagando a la sanidad privada un sobrecoste" que sale de dinero de "los andaluces", así como que "no se ha comprobado si los servicios que se han adjudicado a clínicas y empresas privadas se han prestado", algo que es "tremendamente grave", porque "las clínicas privadas han podido facturar por servicios que no han sido prestados", según ha censurado la portavoz socialista.

Ángeles Férriz ha pedido también al presidente de la Junta que "asuma su responsabilidad" en el Debate sobre el estado de la Comunidad que comienza este miércoles en el Pleno del Parlamento y que, "cuando se suba a la tribuna" de la Cámara andaluza "nos cuente exactamente qué es lo que ha pasado en estos años con esos contratos irregulares, por qué se ha hecho esa contratación así, por qué fragmentaron los contratos y, sobre todo, por qué para salvar vidas había que destinar el dinero a la (sanidad) privada y no a la sanidad pública", ha finalizado.