PSOE apela a frenar el 17M el "destrozo sanitario" de Moreno y recuperar "derechos" con Montero

Miembros del PSOE en la manifestación de Mareas Blancas en Granada - PSOE

GRANADA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha reafirmado este domingo el compromiso del partido con un sistema sanitario "digno, universal y de calidad, frente al destrozo al que lo está sometiendo" el Gobierno de Juanma Moreno, y ha señalado el 17 de mayo, día de las elecciones andaluzas, como la "gran oportunidad para frenar este proceso y recuperar derechos con María Jesús Montero como presidenta de la Junta".

En la nueva movilización en defensa de la sanidad convocada por la coordinadora de Mareas Blancas y la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública en la capital, ha denunciado la "privatización permanente y constante" impulsada por el Gobierno andaluz y ha alertado de que esta estrategia de la derecha "convierte un derecho fundamental en un negocio".

Según Fernández, la situación actual "es insostenible" tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios. "Es evidente que la sanidad pública andaluza no puede soportar cuatro años más de este modelo, necesitamos recuperar el curso y ahora tenemos la oportunidad de poner fin en las urnas al deterioro del sistema sanitario", ha señalado.

Así, el dirigente provincial ha subrayado el proyecto socialista que lidera María Jesús Montero, en concreto el plan de salud que ha presentado y que recoge medidas "claras, concretas y centradas en las personas", como la recuperación de los tiempos de atención, la reducción de las listas de espera en atención primaria, especialidades e intervenciones quirúrgicas y una inversión anual adicional de más de 3.000 millones de euros para reforzar el sistema sanitario público.

Asimismo, ha recordado que actualmente "más de dos millones de andaluces y andaluzas están esperando una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica o una cita con el especialista", una situación que se agrava especialmente en el ámbito rural, donde "se siguen cerrando consultorios y faltan profesionales como pediatras o matronas".

"El PSOE es el partido que levantó la sanidad pública y el único que puede garantizar su futuro", ha afirmado Fernández, para insistir en que la defensa de este servicio público pasa por "apostar de forma inequívoca por una mayor inversión, por contratar a más profesionales y por el acceso en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía".

Finalmente, ha hecho un llamamiento a la participación y a la movilización social y política, pues "lo que está en juego no es solo una elección sino la salud y la vida de la gente". "El 17 de mayo es, en definitiva, un referéndum entre quienes defienden lo público y quienes lo debilitan", ha apuntado.