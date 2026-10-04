El PSOE-A asegura que la Junta vulnera el derecho a la educación de los alumnos con necesidades especiales

Archivo - La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, en una foto de archivo. - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha asegurado este domingo que el Gobierno de Juanma Moreno "no está garantizando el derecho a la educación del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) debido a una falta de recursos humanos en las aulas públicas andaluzas". Alba ha remarcado que se trata de una urgencia que "no puede esperar ni admite más propaganda porque afecta directamente a los menores más vulnerables del sistema educativo".

La responsable socialista ha afeado a la consejera de Educación que "presuma" de cifras históricas y de destinar más inversión que nunca mientras "la realidad diaria en las ocho provincias desmiente el discurso oficial de la Junta". En este sentido, ha señalado en una nota de prensa que sindicatos, docentes y familias vienen alertando de la ausencia de personal clave como técnicos de integración social (PTIS), especialistas en audición y lenguaje (AL), pedagogía terapéutica (PT), intérpretes de lengua de signos (ILSE) y orientadores escolares.

Alba ha subrayado que este déficit de profesionales no responde a casos aislados, sino que "es un problema estructural generalizado en toda la comunidad que impide una inclusión real y la igualdad de oportunidades dentro del aula". "Solo hace falta abrir la prensa cada día para comprobar las carencias y el desamparo que padecen los centros educativos andaluces", ha incidido. Ante esta situación de "precariedad", la dirigente socialista ha anunciado que el PSOE-A exigirá a la consejera de Educación en el Parlamento andaluz la "elaboración inmediata de un mapa actualizado que recoja con detalle todas las necesidades reales de los colegios e institutos".

Alba ha reclamado "rigor, planificación y total transparencia" sobre los recursos que la Junta debe poner a disposición de la comunidad educativa. Por último, Patricia Alba ha trasladado el respaldo firme y cerrado del PSOE-A a las familias afectadas, asegurando que serán su voz en la Parlamento autonómica: "No están solas, no vamos a permitir que ningún niño quede sin escolarizar ni que madres o padres tengan que verse obligados a dejar su trabajo para cuidar a sus hijos en el colegio por la falta de recursos públicos".