PSOE busca "hacer pleno" y gobernar en 2027 en los siete municipios mayores de la provincia de Jaén

JAÉN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Juan Latorre, ha indicado que el objetivo de los socialistas de cara a las elecciones municipales de 2027 es "hacer pleno" y gobernar en los siete municipios jiennenses de más de 20.000 habitantes --Jaén, Úbeda, Martos, Andújar, Linares, Bailén, Alcalá la Real-- porque "un alcalde o alcaldesa socialista es lo que más les conviene a sus vecinos y vecinas".

Latorre ha hecho estas declaraciones antes de mantener una reunión con el G-7, el Grupo de los siete municipios con mayor población de la provincia, donde el PSOE tiene "clara vocación de Gobierno". "Hemos gobernado en las siete y cuando lo hemos hecho hemos marcado la diferencia", ha señalado el dirigente socialista.

En este sentido, ha recalcado que Linares, Andújar, Alcalá la Real y Bailén donde ahora gobierna el PP "han crecido y avanzado" cuando han tenido alcaldes y alcaldesas socialistas, mientras que en la actualidad Jaén, Úbeda y Martos "marcan esa diferencia".

"La marcamos con la gestión seria y rigurosa de Emilio Torres en Martos, donde está reforzando su poderío industrial; con la pujanza y transformación que ha experimentado Úbeda de la mano de Toni Olivares; o con la capacidad de Julio Millán para volver a levantar a la capital y atraer importantísimos proyectos para el desarrollo económico y social de la ciudad", ha resumido Latorre.

Asimismo, ha defendido que "las mejores noticias que se han producido en las mayores ciudades de la provincia en los últimos años tienen el sello socialista". En este punto ha puesto como ejemplo el reciente anuncio del Gobierno de España de destinar 100 millones de euros de fondos EDIL a la provincia, de los que casi 60 millones van a llegar a los siete municipios jiennenses mayores de 20.000 habitantes

Para el dirigente socialista, se trata de "una apuesta sin precedentes por el desarrollo sostenible de la provincia a través de proyectos locales y comarcales con los que se abrirá un horizonte de oportunidades para generar riqueza y empleo".

En este escenario, ha preguntado "dónde están el PP, la Junta de Andalucía y Juanma Moreno", que "no tienen ni un solo proyecto emblemático ni una inversión relevante tras siete años de Gobierno". "Ojalá la Junta hiciera por esta provincia la décima parte de lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez. Por desgracia, lo único a lo que se ha dedicado Juanma Moreno en todo este tiempo ha sido a destruir la sanidad pública y a poner en riesgo la salud y la vida de la gente", ha concluido Latorre.