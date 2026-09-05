EL PSOE-A califica de "absolutamente insuficiente" el anuncio de 150 plazas de Personal Técnico de Integración Social

La secretaria de Educación del PSOE -A, Patricia Alba, en una imagen de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE -A, Patricia Alba, ha criticado este sábado que el Gobierno de Juanma Moreno "sigue manteniendo fuera de sus prioridades" al alumnado con necesidades educativas especiales y a sus familias a escasos días de comenzar el nu evo curso escolar. Alba ha calificado de "absolutamente insuficiente" el anuncio de la Junta de incorporar 150 nuevas plazas de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) para toda Andalucía, recordando que deben repartirse entre ocho provincias y "miles" de colegios e institutos.

La responsable socialista ha sostenido en una nota de prensa que este anuncio es la "propaganda habitual " del Ejecutivo andaluz, ya que, de los 3.900 profesionales previstos, sólo 1.603 dependen de la función pública. "Las plazas públicas apenas alcanzan el 41% ", ha remarcado Alba, criticando que Moreno continúe sosteniendo la atención a los menores más vulnerables sobre un modelo externalizado "marcado por la precariedad, las jornadas parciales, los contratos discontinuos y los impagos que sufren mes tras mes por parte de muchas empresas ".

Alba ha subrayado que la labor de estos profesionales técnicos de integración social "no es ningún lujo prescindible, sino un recurso esencial para que estos alumnos puedan alimentarse, acudir al baño, desplazarse o desenvolverse en clase en igualdad de condiciones". "Estamos hablando de la persona que permite a un niño simplemente permanecer en su centro educativo ", ha advertido la dirigente socialista.

Por todo ello, la secretaria de Educación ha emplazado a la Junta a responder si puede comprometerse a que cada niño que tenga reconocido este apoyo cuente con un profesional desde el primer día lectivo y durante todas las horas que precise. "La inclusión educativa no se anuncia en ruedas de prensa, se garantiza con profesionales suficientes en los centros. Con los menores más vulnerables no se recorta, no se improvisa y no se hace propaganda", ha concluido Alba.