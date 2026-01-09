El PSOE celebra la denuncia de la Fiscalía contra la presidenta de Vox en Córdoba por racismo y xenofobia

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. Imagen de archivo. - PSOE

CÓRDOBA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha celebrado que la Fiscalía haya presentado una denuncia contra la presidenta de Vox en Córdoba y portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Paula Badanelli, por la supuesta comisión de un delito relacionado con el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, tipificado en los artículos 510.2 a), 3, 5 y 6 del Código Penal, motivado por racismo y xenofobia.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha recordado, en un audio remitido a los medios, que el partido, junto con Hacemos Córdoba, presentó una denuncia contra Badanelli por sus declaraciones tras la celebración de la fiesta del fin del Ramadán organizada por colectivos musulmanes el pasado 30 de marzo, durante la que se realizaron rezos en Las Setas.

Al respecto, Hurtado ha calificado las manifestaciones de Vox como "inadmisibles en democracia", al considerar que intentaron "estigmatizar al colectivo musulmán, relacionando los rezos con el yihadismo". Además, ha hecho hincapié en que la celebración contó con la autorización de la Subdelegación del Gobierno y del Ayuntamiento y que se trató de un acto totalmente pacífico.

Por último, el portavoz socialista ha expresado su esperanza de que la sentencia contribuya a "erradicar los mensajes de odio, no solo en relación con la libertad religiosa, sino también respecto a la orientación sexual, la raza y, en general, la diversidad y el pluralismo de la sociedad democrática".