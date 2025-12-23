El PSOE censura la "cacicada" del PP en Diputación de Granada con el PIDE, que "autoconcede" ayuda a piscina en Lanjarón

Grupo del PSOE en la Diputación de Granada, en una imagen reciente - PSOE

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha censurado que el gobierno de la institución, del PP, haya consumado en el pleno de este martes lo que ha calificado de "cacicada" con la aprobación definitiva del Plan Provincial de Infraestructuras Deportivas (PIDE) de 2025, que "auto concede" al diputado de Deportes, Eric Escobedo, más de un millón de euros para una piscina cubierta en Lanjarón, municipio de la Alpujarra del que es alcalde.

El diputado provincial Eloy Vera ha aclarado en una nota de prensa que el rechazo del grupo socialista al PIDE 2025 está motivado exclusivamente por este hecho "falto de ética" y no por la inversión que supone en el conjunto de la provincia.

"Nos habría encantado votar a favor. Los municipios beneficiarios de la línea una y dos son merecedores de esta subvención, pero no podemos hacerlo porque tenemos serias dudas de la legalidad respecto a la resolución de la línea tres, que contempla la piscina del millón para Lanjarón", ha subrayado.

Vera ha criticado la modificación de las bases de 2025 para la línea tres respecto a las de 2024. "Nos hacía presagiar que se trataba de un traje hecho a medida para alguien. Finalmente, el Ayuntamiento beneficiario ha sido el que preside el propio diputado de Deportes", ha apostillado.

"Tras conocer que su municipio resultó agraciado, modificó las reglas del juego a mitad del partido incrementando el presupuesto original para las líneas una y dos con objeto de llegar a más municipios, algo lógico, mientras que la línea tres pasó de 500.000 euros a más de 1 millón de euros, no para llegar a más municipios, sino solo para el proyecto de Lanjarón", ha explicado.

El diputado socialista ha incidido en que este incremento "garantizaba de por sí la construcción de la piscina cubierta sin aportación municipal, requisito que dejó fuera de concurrir a ayuntamientos interesados al no disponer de los recursos suficientes para cofinanciar dicho proyecto".

A juicio del grupo socialista, "quedan así vulnerados los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como contaminado el procedimiento, deduciéndose que se trata de un patrón a medida para el Ayuntamiento del que Escobedo es alcalde".

Vera ha añadido que, analizada la documentación relativa a la solicitud del Ayuntamiento de Lanjarón, "comprobamos que la piscina para la que se había pedido la ayuda "no está recogida en el Inventario Provincial de Instalaciones Deportivas, requisito indispensable para optar a esta convocatoria".

Asimismo el diputado socialista, que ha apuntado que el PSOE planteó alegaciones que han sido desestimadas por el gobierno del PP en la Diputación, ha calificado de "maniobra sospechosa" lo ocurrido con este proyecto por lo que el diputado y alcalde "podría haber optado por concederse directamente una subvención nominativa para construir la piscina".

"Lo que es más grave aún es que, después de todo ello, Escobedo se pasee por toda la provincia criticando a alcaldes y alcaldesas socialistas con medias verdades o mensajes cargados de cinismo. A algunos los critica por quedarse fuera de estos PIDE por unos requisitos que él mismo no cumplía y finalmente ha resultado beneficiario", ha dicho.

Así, Vera ha instado al diputado de Deportes a "coger un vehículo de su área, como el que duerme en Berja, provincia de Almería, casi a diario, y vaya a esos ayuntamientos a pedir disculpas a las y los alcaldes a los que se debe como diputado provincial y a los que le está faltando el respeto. Una deslealtad institucional nunca vista en Diputación".

Por otro lado, el PSOE en la Diputación ha reprochado al gobierno del PP en esta institución el "portazo" que ha dado a su parecer este martes al medio rural de la provincia al rechazar dos mociones del grupo socialista destinadas a incrementar recursos e impulsar oportunidades en estas zonas.

"El PP ha votado en contra de financiar" el Plan de Actuación Integrado Cinco Retos, por lo que "ha dicho no al desarrollo de cinco zonas desprotegidas de la provincia como Huéscar, Montes Orientales, Tierra de Aguas, Valle de Lecrín y La Contraviesa", ha lamentado el diputado provincial Paco Cuenca.

Por otro lado, el diputado provincial Manuel Martínez ha afeado al gobierno de Francis Rodríguez que, además, se haya "opuesto" a incrementar hasta los cinco millones de euros la convocatoria de ayudas contra la despoblación, con medidas concretas, y la inclusión de los municipios mayores de 5.000 habitantes.