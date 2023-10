PSOE cifra en 40 millones la inversión ejecutada por la Junta en la Jaén en los primeros nueve meses del año

JAÉN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha cifrado en 40 millones de euros la inversión ejecutada por la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén a 30 de septiembre de 2023. La parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha afirmado que "una vez más, los datos de ejecución presupuestaria aportados por la propia Junta de Andalucía desmienten a Juanma Moreno, que aseguraba que habían invertido más de 1.700 millones de euros".

"Al ritmo que sigue invirtiendo la Junta, necesitaría más de 40 años para alcanzar los 1.700 millones de euros. Ésa es la realidad. Juanma Moreno ha dicho no a invertir en la provincia de Jaén", ha señalado en un comunicado la parlamentaria socialista.

Según los datos aportados por la Junta de Andalucía, la inversión real provincializada en Jaén, correspondiente a los capítulos 6 y 7 del presupuesto, apenas tiene una ejecución del 33 por ciento cuando se está ya en el último trimestre del año. En concreto, hay un crédito de 121 millones de euros de los que sólo se han ejecutado 40,5 millones de euros, "una cantidad bastante escasa que es reflejo de la ausencia de grandes proyectos de envergadura".

"No hay Autovía del Olivar, no hay autovía en la Torredonjimeno-El Carpio, no hay autovía en Jaén-Fuerte del Rey-Andújar, no hay tranvía en Jaén, no hay Ciudad Sanitaria, no hay Ciudad de la Justicia, no hay obras en el Víboras-Quiebrajano, no hay ni una sola actuación en materia de abastecimiento y, por tanto, no hay nada que pueda sumar inversión de manera notable", ha dicho Gámez.

Ha añadido que "quitando las obras de herencia socialista", como el acceso a Geolit, el ramal de Linares-Vadollano o las obras de depuración de aguas, la actual Junta de Andalucía "no tiene proyectos propios de entidad en el conjunto de la provincia".

La parlamentaria socialista ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "deje de castigar a la provincia de Jaén" y que al menos ejecute lo que presupuesta, porque "no se puede estar engañando a la gente año tras año". "La Junta de Andalucía tiene más dinero que nunca, pero en la provincia de Jaén no se nota", ha concluido Gámez.