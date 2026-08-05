PSOE "condena" que Puente de Génave (Jaén), gobernado por Vox, no haya solicitado ayudas del Gobierno por el temporal

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JAÉN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha mostrado su "condena" y "preocupación" ante la actitud del Ayuntamiento de Puente de Génave (Jaén), el único gobernado por Vox en la provincia, al no haber solicitado las ayudas del Gobierno de España destinadas a paliar los daños ocasionados por el tren de borrascas del pasado invierno.

Los socialistas han calificado esta postura de "negligente" y han criticado que se dejen pasar unos fondos que habrían permitido prevenir y adecuar diversos espacios del municipio ante futuros temporales.

Tras mantener una reunión con el PSOE de Puente de Génave, el miembro de la Ejecutiva del PSOE de Jaén y también subdelegado en Jaén, Manuel Fernández, ha censurado la decisión del Consistorio y, especialmente, la de su alcalde, Francisco García. Según ha apuntado, se desconoce si esta "no solicitud" de las subvenciones responde a "motivaciones políticas o a una incapacidad de gestión".

"En cualquiera de los dos casos, es una absoluta falta de respeto a los vecinos y vecinas de Puente de Génave, que están viendo cómo se deja pasar una oportunidad necesaria y siguen soportando que haya calles que se inunden cada vez que llueve por la falta de mantenimiento o sufran cada vez que el nivel del río sube", ha expuesto Fernández, quien ha rechazado que se antepongan "decisiones políticas" o el "interés partidista" por encima del interés general de los habitantes.

El representante socialista ha contrastado la situación de Puente de Génave con la del resto de municipios de la comarca de la Sierra de Segura, cuyos ayuntamientos sí han solicitado estas ayudas y han recibido casi 30 millones de euros del Gobierno central.

Estos fondos están destinados a ejecutar reparaciones en infraestructuras e instalaciones municipales dañadas, así como a prevenir nuevos episodios meteorológicos ligados al cambio climático.

Fernández ha recordado que, en el marco del Real Decreto 4/2026, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aportado el 100% de la financiación de lo solicitado y reglado, lo que convertía la convocatoria en una "oportunidad única" para la localidad.

Por último, desde el PSOE se ha puesto en valor la apuesta del Gobierno de España, que ha inyectado alrededor de 400 millones de euros en la provincia de Jaén para este fin, estando la mayor parte de esta cuantía ya ingresada en las cuentas corrientes de los ayuntamientos.

Fernández ha defendido que se ha tratado de un proceso "rápido, abierto a todos y sin sectarismo político alguno", en el que solo era necesario "el esfuerzo de gestión" que ha realizado la inmensa mayoría de los consistorios jiennenses. Por ello, ha sentenciado que resulta "aún más inexplicable la autoeliminación" del Ayuntamiento de Puente de Génave.