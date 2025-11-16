PSOE Córdoba acusa al Consistorio de descuidar las alcantarillas e imbornales de la ciudad durante el paso del temporal

Archivo - Córdoba.- El PSOE exige al gobierno local del PP que prevea "la apertura" de patios de colegios para deportes y ocio - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha acusado al alcalde de la capital, José María Bellido, de "haber descuidado" los imbornales y las alcantarillas durante el paso de la borrasca 'Claudia' por la ciudad, una petición que realizó en el pleno del Ayuntamiento el pasado 13 de noviembre y que, asegura, no se ha llevado a cabo.

"En el pleno del día 13 de noviembre, el pasado jueves, le hice al alcalde un ruego, y es que ante el aviso de tormentas que teníamos por parte de Aemet, se tuviesen alcantarillas e imbornales en perfecto estado de revista, tanto en el grueso del casco urbano de la ciudad, como en las barriadas periféricas", ha enmarcado en una nota emitida por el partido.

Moya ha afirmado que los vecinos de Córdoba tuvieron que levantar rejillas de alcantarillas para que "tragaran el agua de la tormenta", al tiempo que ha apostillado que "saben que el Ayuntamiento no llegó a tiempo, que la red de alcantarillado no estaba en condiciones óptimas y que no sólo estaban taponadas por maleza, sino también por suciedad, que no se recoge y se limpia adecuadamente".

Asimismo, ha enmarcado que son múltiples los barrios de la ciudad que se han visto afectados, desde Carlos III hasta Ciudad Jardín.

En la Avenida del Corregidor, asegura, las alcantarillas expulsaron agua, síntoma, a su juicio, de que estaban completamente taponadas. Por su parte, en la periferia, el mantenimiento del alcantarillado "brilló por su ausencia".