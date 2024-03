El PSOE de Córdoba acusa al PP de "intoxicar" y "difundir bulos" sobre la futura autovía A-81

CÓRDOBA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba ha acusado este miércoles al PP de la provincia de "intoxicar" y de "difundir bulos" sobre la futura autovía A-81, que unirá Badajoz, Córdoba y Granada, pues, el Gobierno de España, al contrario de lo difundido por la senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva, ya ha dejado claro que no descarta el desdoblamiento y conversión en autovía del tramo entre Badajoz y Espiel (Córdoba).

En este sentido y según han precisado a Europa Press fuentes del PSOE cordobés, fue el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien contestó recientemente en el Senado a una pregunta oral de Casanueva, que quería saber si el Ejecutivo central descartaba "definitivamente la conversión en la autovía A-81 del tramo de la carretera nacional N-432 entre Badajoz y Espiel", a lo que Óscar Puente, tal y como recoge el Diario de Sesiones del Senado, respondió inicialmente con otra pregunta.

Así, el ministro quiso saber de dónde sacaba Casanueva esa información, alegando Puente no saber "si es una autointoxicación", porque él había "tratado de buscar la información en los dosieres de prensa que hay publicados y los únicos que sostienen esto son ustedes, es el Partido Popular, y fíjese si no descartamos este desdoblamiento y conversión en autovía en el tramo que usted me refiere, que estamos en este momento con la redacción del estudio informativo y pendientes simplemente de la evacuación del trámite ambiental por parte del Miteco".

A ello añadió que cuando oye a los populares "ponerse en plan reivindicativo en materia de infraestructuras, la verdad es que en algunos casos se me abren las carnes", porque "este tramo en concreto estaba paralizado, no tenía ningún estudio desde el año 2012. Cuando nosotros llegamos al Gobierno en el año 2018, ¿qué nos encontramos en relación con esta infraestructura? Una hoja en blanco. Usted dice que el señor Rajoy lo incluyó en el plan no sé qué; no sé realmente en qué plan. Ustedes son unos expertos en hacer esas cosas, en hacer planes".

"Pero la realidad --prosigió el ministro-- es que lo que hay que hacer son los estudios de viabilidad, los estudios informativos, las declaraciones de impacto ambiental, la redacción de proyectos y la licitación y ejecución de la obra, y cuando nosotros llegamos ninguna de estas cinco cosas estaba hecha en relación con este tramo".

A ello añadió Óscar Puente que "hay una cosa que este Gobierno va a hacer, y es ser realista en materia de infraestructuras", y resulta que "una infraestructura de estas características es imprescindible dividirla en tramos y someterla a estudios diferenciados, porque los volúmenes de tráfico no son los mismos en unos casos que en otros".

En el caso del tramo Badajoz-Espiel, el ministro aseguró que "es la parte que más avanzada está, y lo normal es que empecemos por ejecutar este tramo" y, de hecho, "en este tramo en concreto estamos ahora mismo en ejecución con la variante de Zafra, con 25 millones de euros de inversión y que está suponiendo, entre otras cosas, liberar de mucho tráfico, y especialmente de tráfico pesado, a esa localidad, y mejorar la comunicación interterritorial entre los territorios que usted quiere que se comuniquen".

En consecuencia, Óscar Puente concluyó su respuesta a Casanueva pidiendo a los populares "que no polemicen innecesariamente con las infraestructuras", pues éstas "superan los ciclos políticos y tiene que haber un mínimo grado de consenso", de forma que, "cuando uno está en la oposición tiene que ser también consciente de que estuvo en el Gobierno y cuando pudo hacer cosas por la infraestructura no hizo nada", de modo que "este papel reivindicativo que ustedes adquieren ahora en la oposición lo único que revela es una profunda desmemoria".