PSOE de Córdoba afea la "reducción de efectivos" del Infoca y muestra su preocupación por el incendio de Cerro Muriano

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Esteban Morales. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha mostrado su preocupación por el incendio forestal declarado este viernes en el entorno de Cerro Muriano, que ha obligado a activar la Situación Operativa 1 del Plan Infoca, movilizar un importante dispositivo de extinción y adoptar medidas preventivas de protección para la población, al tiempo de criticar la reducción de efectivos del Plan Infoca.

En primer lugar, el PSOE ha querido trasladar en una nota su reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales del Infoca, al Consorcio Provincial de Bomberos, a los servicios de emergencia, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a cuantos trabajan sobre el terreno para proteger a las personas, el patrimonio natural y las viviendas amenazadas por las llamas.

No obstante, los socialistas aducen que este incendio "vuelve a poner de manifiesto la necesidad de reforzar la política de prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía". De este modo, han valorado que la Sierra de Córdoba constituye "uno de los espacios naturales con mayor riesgo durante el periodo estival y requiere una planificación que garantice medios suficientes durante toda la campaña de alto riesgo".

Así, el PSOE ha considerado "especialmente preocupante" la reducción de efectivos y recursos que en los últimos años "vienen denunciando los representantes de los trabajadores del dispositivo Infoca". "Lejos de fortalecer un servicio estratégico para Andalucía, el Gobierno de la Junta ha optado por una política que genera incertidumbre sobre la cobertura de plazas, la estabilidad del personal y la capacidad preventiva del operativo", han agregado.

Al hilo, los socialistas han apostillado que la lucha contra los incendios "no puede limitarse únicamente a la actuación cuando el fuego ya se ha declarado". "Es imprescindible reforzar durante todo el año los trabajos de prevención, la gestión forestal, la limpieza selectiva del monte, el mantenimiento de cortafuegos, la apertura y conservación de caminos forestales y la dotación suficiente de personal especializado para anticiparse a situaciones de emergencia".

"Cada verano comprobamos el extraordinario compromiso de los profesionales del Infoca. Precisamente por respeto a su trabajo, la Junta de Andalucía debe dejar de recortar recursos y apostar por fortalecer un dispositivo que constituye un servicio público esencial frente a una emergencia climática cada vez más frecuente", han señalado.

En esta línea, el Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado que solicitará explicaciones al Consejo de Gobierno sobre la planificación de la campaña Infoca de 2026, la evolución de las plantillas, la cobertura efectiva de los puestos operativos y las inversiones realizadas en prevención de incendios forestales.

Asimismo, el PSOE ha reiterado la necesidad de alcanzar un "compromiso estable" que "permita consolidar y reforzar el dispositivo Infoca, garantizando los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para proteger el patrimonio forestal andaluz y ofrecer la máxima seguridad a los municipios y a las personas que viven en zonas de interfaz urbano-forestal".

"La protección de nuestros montes exige planificación, prevención e inversión continuada. Andalucía no puede permitirse debilitar uno de los servicios públicos más importantes para hacer frente a los incendios forestales en un contexto de temperaturas extremas y creciente riesgo derivado del cambio climático", han concluido.