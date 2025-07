El PSOE de Córdoba afirma que el Hospital de Palma del Río se ha convertido este verano en "un hospital fantasma"

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha afirmado este jueves que el Hospital de Palma del Río (Córdoba) "se ha convertido con la llegada del verano en un hospital fantasma, carente de servicios", por lo que ha criticado al Gobierno andaluz del PP, ante "la gran mentira del hospital que nos habían prometido y que es, en cambio, un gran continente, pero vacío en su interior".

Según ha informado el PSOE en una nota, en una atención a medios ante el hospital palmeño junto al secretario general socialista en Palma del Río, Carlos Muñoz, el portavoz del PSOE en la Diputación ha avanzado que su grupo llevará una moción al Pleno de la institución provincial la próxima semana, para reclamar a la Junta de Andalucía la dotación del hospital, confiando Morales en que la proposición saldrá adelante, "porque concentra apoyos de todos los grupos menos el PP", por lo que ha tildado al gobierno provincial del PP de "cómplice de los recortes en sanidad" del presidente andaluz, el popular Juanma Moreno.

"Todos los vecinos y usuarios coinciden en que el Hospital de Palma del Río no es un hospital, sino un gran continente", pero sin contenido, pues es "un gran centro de salud que no está dotado con los servicios sanitarios que la propia ciudadanía había peleado para tener a su disposición, entre ellos las propias urgencias hospitalarias", según ha dicho Morales al ponerlo de ejemplo del "plan de desmantelamiento de la sanidad pública que está llevando a cabo el Gobierno de Moreno, pese a tener la financiación adecuada".

Así, ha afirmado que "no podemos normalizar lo que está pasando", como que, "por ejemplo, no tengamos pediatras en 50 de los 77 municipios de la provincia, o que este 'no hospital' no esté dotado, y no porque la Junta no tenga medios económicos, ya que tiene el mayor presupuesto de la historia".

Por ello, Morales ha pedido un cambio de rumbo, después de que Moreno "ha conseguido unir a todos los sindicatos sanitarios, a todas las mareas y movimientos ciudadanos y a todos los partidos en el arco de la izquierda, ante la gran mentira del hospital que nos había prometido".

Por su parte, Carlos Muñoz ha insistido en "la inoperancia y la incapacidad del PP en la Junta" por el Hospital de Palma del Río. "Ya es verano y se ha convertido aún más en un hospital fantasma", por lo que ha pedido que cese ya "este maltrato a todos los vecinos de Palma que estamos esperando a que este hospital tenga los servicios sanitarios prometidos, que necesita el pueblo y la comarca".