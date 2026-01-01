El 112 gestiona 149 incidencias en la provincia de Almería durante Nochevieja y las primeras horas de Año Nuevo

Archivo - Sala del 112 Andalucía. (Foto de archivo). - 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta que dirige Antonio Sanz, ha coordinado 149 emergencias en la provincia de Almería durante la Nochevieja y las primeras horas de Año Nuevo; en concreto, desde las 15,00 horas de este pasado miércoles, 31 de diciembre, a las 6,00 horas de este jueves, 1 de enero de 2026.

Se trata de una cifra casi idéntica a la contabilizada el pasado año, cuando fueron 150 las incidencias que gestionó el servicio de emergencias andaluz, según se detalla en un comunicado.

Los avisos más numerosos al teléfono 112 han sido los relacionados con asistencias sanitarias (63) y los relativos a casos de seguridad ciudadana (42), seguidos de los incendios (13), las incidencias de tráfico (8), las relacionadas con animales (7) y los accidentes de circulación (5).

El resto de emergencias coordinadas se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros

Por provincias, Sevilla es la que ha tenido un mayor número de incidentes (537), seguida de Málaga (507), Cádiz (266) y Granada (258), mientras que con un menor número de emergencias coordinadas se encuentran Almería (149), Córdoba (143), Huelva (141) y Jaén (140).

En el recuento por capitales de provincia, de nuevo Sevilla es la que ha acumulado más avisos al 112 con 260. A la capital hispalense le siguen Málaga (182), Granada (78), Córdoba (77), Huelva (42), Almería (35), Cádiz (26) y Jaén (22).

La franja horaria con más actividad en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 0,00 y la 1,00 horas, cuando se han llegado a coordinar 190 emergencias.

TELÉFONO ÚNICO EUROPEO

Este jueves, 1 de enero, se cumple un año de la puesta en marcha de la Agencia de Emergencias de Andalucía, la más grande de España en medios, recursos y capacidades y en la que se integra el 112, un servicio público, gratuito y multilingüe.

Desde este propio servicio recuerdan que la ciudadanía puede recurrir al teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

Con una sola llamada a este número gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano además de en español.

De esta forma, "garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia", según destacan desde el propio servicio 112.