El PSOE de Córdoba alerta del "aumento" de la violencia hacia las mujeres en plataformas como OnlyFans y redes sociales

Acto de la Agrupación del PSOE Córdoba Sur dedicado a analizar y visibilizar la violencia que sufren las mujeres. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación del PSOE Córdoba Sur ha celebrado un acto dedicado a "analizar y visibilizar" la violencia que sufren las mujeres a través de plataformas digitales, incluidas las redes sociales y espacios de contenido como 'OnlyFans', una problemática "cada vez más extendida y normalizada", según ha denunciado el secretario de organización del PSOE en el Distrito Sur, Ángel Ortiz.

En una nota, Ortiz ha subrayado que "la violencia digital es una forma más de violencia de género, y no vamos a permitir que quede oculta o minimizada". "Cada día, mujeres --especialmente jóvenes-- sufren acoso, chantaje, control y difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Y esto es intolerable", ha remarcado.

El dirigente socialista ha defendido que el PSOE seguirá impulsando medidas para combatir esta realidad: "Necesitamos leyes más firmes, más educación en igualdad y más responsabilidad por parte de las plataformas. La protección de las mujeres no puede esperar", ha agregado.

La actividad ha contado también con la intervención de la secretaria de Igualdad del PSOE de Córdoba, Mamen González, quien ha destacado que "las nuevas formas de violencia digital están evolucionando más rápido que las herramientas para combatirlas, y por eso es fundamental que el feminismo y las instituciones vayamos un paso por delante".

"El PSOE está comprometido con garantizar que ninguna mujer quede desprotegida en los entornos digitales", ha dicho Mamen González, quien en esa línea ha señalado que el partido seguirá defendiendo políticas integrales de prevención, educación y apoyo a las víctimas: "No podemos permitir que las plataformas se conviertan en espacios donde la impunidad sea la norma", ha sentenciado.

Al acto han asistido y participado también la secretaria de Igualdad y Empleo del PSOE Córdoba Sur, María Alonso; Laura López, activista de Federación de Mujeres Jóvenes; y Verónica Morillo, consultora y fundadora de Igualae, quienes han aportado análisis especializados sobre las nuevas dinámicas de violencia digital, el impacto en adolescentes y jóvenes, así como "la necesidad de reforzar la formación en igualdad y el acompañamiento institucional".

Desde el PSOE han remarcado su "compromiso de continuar impulsando iniciativas políticas y sociales para que las mujeres puedan desarrollarse en libertad y sin miedo, también en el mundo digital".