El PSOE de Córdoba apoya a los bomberos forestales ante su "otoño caliente" de movilizaciones para exigir recursos

Rafi Crespín en la sede del PSOE con representantes sindicales de UGT de los bomberos forestales de la provincia y cargos del partido. - PSOE

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, se ha comprometido este miércoles con los bomberos forestales cordobeses y con los diferentes sindicatos que los representan a apoyar las reivindicaciones en su "otoño caliente" para exigir mejora de recursos humanos, laborales y materiales tras "el verano más negro en incendios que recordamos en la provincia", así como a trasladar sus reclamaciones al Parlamento de Andalucía para "forzar al gobierno de Moreno Bonilla a dar la cara y modernizar el servicio antiincendios con más presupuesto, personal y buenas condiciones laborales".

Así lo ha trasladado a los medios tras una reunión mantenida en la sede del PSOE cordobés con representantes sindicales de UGT de los bomberos forestales de la provincia para analizar sus reivindicaciones laborales y el plan de movilizaciones 'Menos medallas y más reconocimiento, medios y derechos', a la que también han asistido el parlamentario andaluz socialista Antonio Ruiz Sánchez junto a Antonio Gallego y José González Arenas por parte de la Ejecutiva Socialista provincial.

"Lo primero que tenemos que reconocer y agradecer es la capacidad operativa y la profesionalidad de nuestros bomberos forestales y trabajadores del Infoca en Córdoba, que se han dejado la piel en el centenar de incendios que el dispositivo lleva contabilizado en la provincia desde el inicio de la temporada, entre ellos el de San Rafael de la Albaida, el incendio en el entorno de las Jaras, en la zona del Bañuelo, o en Villanueva del Rey con 450 hectáreas quemadas, entre otros", ha afirmado la dirigente.

En este sentido, ha puesto el acento en "la vocación de servicio público de estos trabajadores pese a la falta de EPIS (equipos de protección individual), la carencia de personal y de vehículos adaptados para caminos rurales y las pésimas condiciones en que han desarrollado su trabajo por la desidia e indolencia del gobierno de Moreno Bonilla".

"350 MILLONES EN PREVENCIÓN SIN EJECUTAR"

Como muestra, Crespín ha expuesto que "el gobierno andaluz del PP se ha dejado sin ejecutar más de 229 millones de euros del presupuesto de 2024 destinados a la prevención de incendios forestales y al cuidado de los montes, cifra que alcanza los 350 millones de euros en los dos últimos años". "Todo parece indicar que el gobierno del PP camina hacia un proceso de privatización del servicio contraincendios, como ya está haciendo con la sanidad o con la educación", ha espetado.

Desde el PSOE, la socialista se ha comprometido a "trabajar codo con codo con los bomberos forestales de Córdoba para que sus condiciones laborales mejoren en la campaña de extinción de 2026 y que a la heroicidad que practican, se sumen un sueldo y unas condiciones laborales dignas como cualquier trabajador".

Así, ha instado a que "la Junta les reconozca y pague el plus de antigüedad que cobran todos los trabajadores del sector público en Andalucía, así como a que se acometan los concursos de traslados que llevan exigiendo desde hace varios años".

"INCOHERENCIA DEL PP"

Crespín ha cargado, además, contra el PP y el presidente andaluz, Juanma Moreno, por su "incoherencia y desfachatez", dado que "mientras en Andalucía se han negado a aceptar la celebración de un pleno extraordinario en el Parlamento andaluz para que el gobierno del PP diera la cara ante la negligente gestión de los recursos de los incendios, han pedido en el Senado lo propio para que comparezca el Gobierno de España, que no tiene competencias en la materia".

"Hay muchas cosas que nos tienen que explicar, como por ejemplo qué fallo en el incendio que puso en peligro uno de nuestros bienes patrimoniales más importantes, como es la Mezquita-Catedral de Córdoba, el casi centenar de incendios que llevamos contabilizados este verano o por qué los ocho vehículos para trabajar en la prevención de montes adquiridos hace dos años están actualmente embalados en los almacenes de la Junta, algo totalmente indecente", ha esgrimido la socialista.

Asimismo, ha agregado que "40 municipios de Córdoba al completo están clasificados como zonas de peligro de incendio forestal por la propia Junta, la mayoría ubicados en Sierra Morena o en la Subbética, y que poseen una amplia masa forestal que dificultaría la extinción en caso de incendio, por lo que la prevención debe ser mayor y las medidas de evacuación y respuesta deberían estar totalmente establecidas de antemano".

"La falta de gestión y de inversión en prevención del PP es una cuestión de ideología política, y eso se ve en las comunidades autónomas gobernadas por el PP", ha opinado Crespín, quien ha ensalzado que "cuando vienen las duras, lo que nos salva es lo público".

La secretaria general de los socialistas cordobeses también ha afeado que "mientras los bomberos forestales estaban en primera línea de fuego, Moreno Bonilla estaba en primera línea de playa, y su reaparición tras sus vacaciones ha sido para ir a la feria y a los toros".

'MARCHA AMARILLA' DE PROTESTA

Por todo ello, Crespín ha anunciado que la Dirección Provincial Socialista acudirá este sábado a la 'marcha amarilla' reivindicativa que los bomberos forestales y el personal del Infoca desarrollarán por el centro de Córdoba y que "abre el calendario de protestas del colectivo por toda la comunidad".

"No podemos más que estar de acuerdo con ellos tras la gota que ha colmado el vaso de sus reivindicaciones, como ha sido el avituallamiento con unos bocadillos impresentables de los retenes durante el incendio de Villanueva del Rey", ha manifestado.

DENUNCIAS DEL COMITÉ DE EMPRESA

Por su parte, el presidente del comité de empresa de EMA Córdoba, Rafael Carmona, representante sindical de UGT, ha acusado al gobierno de Moreno de "faltar a su palabra y a los compromisos firmados con los bomberos forestales para dotarles de más recursos, así como a recuperar la antigüedad prometida por la exconsejera Carmen Crespo".

"Es incomprensible que con el mayor presupuesto de la historia estemos peor que nunca en los 30 años que llevamos de trayectoria", ha lamentado, algo que ha achacado a "la decisión del PP de quitar al Infoca de Amaya para derivarlos a la nueva agencia EMA, de régimen especial, y que no tiene en cuenta el convenio ya existente".

"Como prueba del fracaso del nuevo modelo organizativo", Carmona ha expuesto "la subrogación de personal a dedo y la compra de 125 furgonetas para sustituir a los land-rover que no se pueden usar porque se quedan trabadas en los caminos".

Igualmente, ha reprochado "la falta de EPIS", de modo que "estamos trabajando con cascos caducados desde 2016, y este año han llegado 35 cascos nuevos para 400 bomberos que somos, y ni siquiera tenemos botellas de agua isotérmicas para todos".

Carmona también ha sumado "la sobrecarga de horas de trabajo en los retenes". "No se puede vender que somos el mejor dispositivo antiincendios de España porque no es así; en 2018 sí estábamos a la vanguardia en todo, en medios y equipación, pero ahora no", ha zanjado, por lo que ha pedido a los partidos con respresentación parlamentaria a "estimar las reivindicaciones del sector".