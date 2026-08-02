El PSOE de Córdoba critica "abandono" en el barrios de Sagunto-Edisol-Lepanto y reclama inversiones

El concejal socialista José Antonio Romero - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado el "estado de abandono" en el que se encuentra el barrio de Sagunto-Edisol-Lepanto, con "deficiencias" en el mantenimiento urbano, la seguridad, la movilidad y, en definitiva, a la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas. Por ello, han reclamado al alcalde, José María Bellido, mayor ejecución de inversiones en el mismo.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el concejal socialista José Antonio Romero ha lamentado que el alcalde y su equipo hayan convertido este barrio en "un ejemplo más de las promesas incumplidas y de la falta de atención municipal", y ha añadido que los vecinos "reclaman soluciones mientras el Ayuntamiento continúa mirando hacia otro lado".

En este sentido, ha señalado que uno de los principales problemas es la inseguridad que se vive en el entorno del Centro de Salud de Lepanto, una "preocupación creciente" entre usuarios, profesionales sanitarios y residentes, que reclaman "medidas urgentes" para "garantizar la convivencia y la tranquilidad en la zona", a lo que suma la falta de aparcamientos.

Al hilo, ha indicado que durante la remodelación de la Ronda del Marrubial, el Gobierno municipal prometió la construcción de un aparcamiento en Lepanto para compensar las plazas eliminadas por las obras y evitar que el barrio se viera perjudicado. "Sin embargo, la reforma terminó hace tiempo y, a día de hoy, no existe ni una sola plaza nueva ni se conoce avance alguno sobre esa infraestructura prometida", ha añadido.

Además, la avenida de Sagunto presenta un firme "muy deteriorado", con numerosos baches y desperfectos que incluso han provocado daños en vehículos. Según han apuntado, la situación se repite en la calle Cinco Caballeros y en otras muchas vías del barrio, donde el asfalto "lleva años esperando una actuación integral". "Las aceras levantadas, las barreras para personas con movilidad reducida, la suciedad y la falta de mantenimiento de los espacios públicos evidencian el abandono que sufren los vecinos de Sagunto- Edisol-Lepanto", ha continuado el concejal.

Desde el Grupo Municipal Socialista han exigido a Bellido que "deje de anunciar proyectos que nunca llegan y atienda de una vez las necesidades reales del barrio". "Los vecinos no necesitan más fotografías ni más promesas incumplidas; necesitan inversiones, mantenimiento, seguridad y soluciones", ha incidido Romero.

Igualmente, Romero ha conminado al alcalde a "cumplir con los compromisos adquiridos" con Sagunto-Edisol-Lepanto, ejecutar el aparcamiento prometido en Lepanto, reforzar la seguridad en el entorno del centro de salud, renovar el asfaltado de vías como la avenida de Sagunto y la calle Cinco Caballeros, reparar las aceras y mejorar la limpieza de todo el barrio.