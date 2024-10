El PSOE de Córdoba critica "la absoluta desaparición" de la Delegación de Comercio este mandato

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha criticado este miércoles "la absoluta desaparición" de la Delegación de Comercio dirigida por el popular Julián Urbano, "un departamento del que no existe rueda ni acción propia más allá del apoyo a los comerciantes a través de subvenciones, lo que nos parece bien, pero no que se reduzca sólo a eso y no a asumir ninguno de los retos que tenemos pendientes".

En una rueda de prensa, González ha reprochado al alcalde, José María Bellido, que "esta Delegación sólo ha quedado para dar subvenciones", mientras que "cada vez hay más locales vacíos que se convierten en viviendas, la mayoría para uso turístico, como los cerca de 400 locales cerrados en Ciudad Jardín, o los alrededor de 300 en Santa Rosa, locales que una vez se reabren como viviendas ya no vuelven a ser negocio ni a dinamizar económicamente la zona".

La edil ha detallado alguna de las cuestiones pendientes de la Delegación de Comercio, como la peatonalización de la Avenida de la Viñuela con "un urbanismo comercial que ya debería estar realizándose, pero, estamos en noviembre, y la zona sigue igual, con los locales cerrados", así como "cero intervenciones en ningún centro comercial abierto, como aprobamos en Pleno en abril con los comerciantes del Distrito Sur, por ejemplo, pese a que había un compromiso de hacerlo en tres meses".

Además, ha citado "el olvido" con el mercadillo del Distrito Sur, "pese al lamento y llamadas de socorro de sus comerciantes desde el año pasado de que no le es rentable por el lugar", dado que "de más de 40 licencias sólo montan una decena de puestos y se van a sus casas habiendo vendido 20 euros", ha advertido.

González también se ha referido a las zonas ZGAT. "Quedamos en que se debe entregar la propuesta municipal a la Junta en el primer trimestre de 2025 y no la conocemos, y nos preocupa, porque queremos pensar que se reducirá tanto en tiempo como geográficamente la ZGAT, como se acordó en la comisión, pero es un acto de fe", ha dicho.