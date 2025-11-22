El PSOE de Córdoba critica la actitud de "desinterés y silencio" al ignorar la petición de homenajear a Sánchez-Badajoz

CÓRDOBA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Joaquín Dobladez, ha criticado que el Gobierno municipal del PP mantenga "una actitud de desinterés y silencio" al "ignorar" una petición "razonable y absolutamente justificada" para avanzar en un proceso de recuperación de la memoria democrática que la ciudad "tiene pendiente desde hace décadas" con la figura del alcalde republicano Manuel Sánchez-Badajoz.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Dobladez ha señalado que "resulta incomprensible que el alcalde no haya sido capaz ni siquiera de conceder una reunión para tratar un asunto de justicia histórica", y ha precisado que el otrora alcalde "defendió la legalidad republicana, que impulsó el progreso de Córdoba y que sufrió represión por su compromiso democrático", motivo por el que "no dignificar su figura es una falta de respeto hacia él y hacia nuestra propia historia.

Asimismo, el concejal ha concretado que el reconocimiento a Manuel Sánchez-Badajoz no es una petición política coyuntural, sino una "obligación ética y democrática respaldada por historiadores, entidades memorialistas y familiares de represaliados".

De esta forma, el PSOE de Córdoba ha indicado que llevará a cabo un homenaje ciudadano al alcalde republicano Manuel Sánchez-Badajoz, con el objetivo "de reconocer su trayectoria, su compromiso con la legalidad democrática y su contribución al desarrollo de la ciudad durante la Segunda República". De tal forma, la organización socialista ha considerado que la figura de Sánchez-Badajoz constituye "un referente de servicio público, modernización municipal y defensa de los valores democráticos", y ha subrayado la necesidad de integrar plenamente su legado en la memoria colectiva de Córdoba.

UN RECONOCIMIENTO PENDIENTE CON LA HISTORIA DE LA CIUDAD

El PSOE ha declarado que Manuel Sánchez-Badajoz desempeñó una "labor destacada" como alcalde, "impulsando mejoras sociales, educativas y de gestión municipal", y que su trayectoria "se vio truncada por la represión tras el golpe de 1936". En este sentido, su dignificación es un acto de "justicia histórica hacia su figura y hacia todas las personas que defendieron las instituciones democráticas de la época".

Bajo este contexto, el homenaje que prepara el PSOE incluirá un acto público en memoria del alcalde, la participación de historiadores, representantes institucionales y entidades memorialistas, y la puesta en marcha de acciones divulgativas "para acercar su figura a la ciudadanía".

En definitiva, la formación ha incidido en que este homenaje "forma parte de su compromiso con la defensa de la memoria democrática, entendida como un deber institucional y una herramienta para fortalecer los valores de convivencia, justicia y respeto a la historia de la ciudad".