El PSOE de Córdoba critica al Ayuntamiento por "seis años sin mejoras en las paradas de autobús" y exige soluciones

CÓRDOBA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha criticado al Gobierno municipal del PP por "no haber realizado mejoras en el mobiliario urbano de las paradas de autobús de la ciudad en seis años". En este sentido, ha instado al Consistorio a "gestionar las mejoras necesarias con la empresa contratada para el mantenimiento del mobiliario urbano de las paradas de autobuses públicos de Córdoba".

Bernal ha recordado en una nota que el Ayuntamiento adjudicó a una empresa la responsabilidad de gestionar el estado de las paradas de Aucorsa, muchas de las cuales se encuentran "en un estado muy deficitario", con "insuficiente mobiliario para atender a los usuarios del autobús".

"Algunas paradas se reducen únicamente a un poste informativo, sin paneles digitales que actualicen los horarios de los autobuses", ha criticado, subrayando que en muchas paradas "no existe ningún lugar donde sentarse o resguardarse de las inclemencias del tiempo".

En este sentido, ha insistido en que Córdoba registra una climatología "extrema" durante los meses de calor, lo que hace que esperar hasta 20 minutos un autobús sea "una experiencia tediosa, especialmente para personas con movilidad reducida, que no pueden resguardarse del sol".

Desde el PSOE se ha reclamado estas mejoras tanto en los consejos de Aucorsa como en diferentes plenos, pero "hasta ahora no se ha hecho una mejora significativa en el mobiliario de las paradas". "Hay que tener en cuenta que las ampliaciones de línea requieren la adjudicación de nuevo mobiliario, y es necesario evaluar las líneas y paradas con más usuarios para mejorar las marquesinas y los asientos", ha añadido Bernal.

Por último, ha aclarado que, aunque la compra de autobuses prevista en el presupuesto municipal para este mes de octubre "no se llevará a cabo, se espera que en los próximos meses estos vehículos se incorporen a la flota de Aucorsa, por lo que el mobiliario urbano de las paradas debe estar adecuado a las nuevas necesidades".