El PSOE de Córdoba critica la designación de "un directivo de la sanidad privada" como nuevo viceconsejero de Salud

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha criticado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), por "la designación como viceconsejero de Salud de Nicolás Navarro, directivo de la sanidad privada en un clínica de Granada", por lo que ha acusado a Moreno de "tomar por tontos a los andaluces" y de "perseverar en el modelo del PP de desmantelamiento de los servicios públicos y privatización de la sanidad pública, para hacernos clientes en vez de tratarnos como pacientes".

Así lo ha destacado Crespín, según ha informado el PSOE en una nota, en el marco de la campaña de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública que lleva a cabo el PSOE de Córdoba, esta vez en la barriada periférica de Villarrubia, en la capital cordobesa, junto al presidente del Consejo de Distrito, Juan Miguel Caballero, y el secretario general socialista de la Agrupación de Villarrubia, José Antonio Arenas.

En este contexto, Crespín entiende que "la respuesta de Moreno al clamor de los ciudadanos en las calles demostrado ayer en las movilizaciones en las ocho capitales andaluzas ha sido dos huevos duros más, al nombrar a un viceconsejero que es un directivo de la sanidad privada", con lo que "perpetúa el modelo ideológico y privatizador del PP y amplía la brecha de la desconfianza con los andaluces, que ya no se creen al PP porque les ha traicionado y engañado".

La dirigente socialista ha indicado que mientras Moreno "se daba un baño de gloria con los suyos en el Congreso del PP, las calles de toda Andalucía y más de 5.000 en Córdoba le gritaban ¡basta ya¡ y que la cuenta atrás en San Telmo ya ha comenzado, que su tiempo ha concluido porque ha conseguido agotar la paciencia de los ciudadanos".

Crespín ha aportado dos datos para evidenciar "el expolio de la sanidad pública en estos seite años y medio de Gobierno del PP en Andalucía, como han sido los 4.600 euros de dinero público derivado en este tiempo a las clínicas privadas, y el aumento de los seguros privados en un 35%, colocando a Andalucía a la cabeza nacional en crecimiento de igualas privadas".

Por eso, según ha argumentado, "ya no esperamos nada de Moreno", de modo que "la única manera de salvar la sanidad pública en Andalucía es echarlo del Gobierno y otorgar la confianza a María Jesús Montero, como futura presidenta andaluza".

A este respecto, ha añadido que "la sanidad no sólo cura, sino que ayuda a prevenir", pero resulta que en la provincia "no hay pediatras en 50 de los 77 ayuntamientos, lo que quiere decir que no hay un seguimiento continuo de los menores ni diagnostico precoz para prevenir enfermedades y patologías físicas, motoras o mentales, como antes sí había con la Consulta del Niño, hasta que llegó el plan del PP", por lo que ha afirmado que "la gestión del PP en la Junta hace enfermar a los andaluces, está maltratando a la gente y hace sufrir a los ciudadanos".

Por su parte, el presidente del Consejo de Distrito de Villarrubia, Juan Miguel Caballero, ha reivindicado la demanda vecinal de un nuevo centro de salud más amplio y con mayor capacidad, para lo que han recogido firmas y convocado cortes de carretera en señal de protesta, y ha lamentado que la atención sanitaria "está deteriorada por el déficit de médicos y su falta de estabilidad".

La consecuencia, según ha lamentado, es que "cada vez que venimos a consulta nos encontramos con un sanitario diferente, que no conoce nuestro historial y es imposible que te haga un seguimiento médico, a lo que se suma que la pediatra del barrio está compartiendo consulta con otros dos centros de salud fuera de Villarrubia o que las citas médicas nos la dan a 20 días vista".