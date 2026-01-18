El PSOE de Córdoba critica el "fiasco" del proyecto de moscas soldado para el reciclaje de residuos orgánicos

Archivo - Córdoba.-PSOE reclama los contratos programa ante los números rojos de empresas municipales y fin de subvenciones a dedo - PSOE DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha considerado como otro "fiasco" más del Gobierno de Bellido el proyecto de moscas soldado previsto en Sadeco 5.0 para reciclar materia orgánica y producir fertilizantes y compost.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, en concreto, Hurtado hace mención a que en mayo de 2024, la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, anunció la obtención de una subvención de fondos Next Generation de 5,8 millones de euros para financiar el 90 por ciento de la inversión en una nave donde las moscas soldado transformarían la materia orgánica en fertilizante y compost. Según la presidenta manifestó en su día, la puesta en funcionamiento de este sistema de economía circular sería en junio del 2026.

Hurtado ha agregado que esta misma subvención la anunció, en junio del 2024, por segunda vez el alcalde de Córdoba, José María Bellido, con el entonces consejero de Medio Ambiente, Fernández Pacheco, dando por hecho que la subvención estaba ya concedida y que el proyecto se haría realidad en el tiempo previsto.

Sin embargo, el socialista ha criticado que estamos en el año 2026 y que no ha habido subvención y que, además, el proyecto no ha obtenido la autorización por parte de la Junta, por lo que califica el proyecto de las moscas soldado como un nuevo "fiasco" de este Gobierno Municipal.

En relación, Hurtado ha afirmado que el "ambicioso proyecto" de moscas soldado ha sido sustituido "al no conseguir la autorización, por la mejora de la actual planta de tratamiento de biorresiduos de 1,2 millones, para lo que se ha obtenido una subvención de fondos Next Generation de 830.247 euros".

Para el portavoz socialista, Sadeco ha adjudicado por 2,79 millones de euros la urbanización de una parte del Complejo Medioambiental Juan Revilla, y ha adjudicado la construcción y explotación durante 30 años "de una planta de valorización de residuos mediante pirólisis, sin que la Junta haya aportado ni un céntimo".

Pese a ello, los ciudadanos de Córdoba "ya hemos pagado hasta cinco millones de euros y otros 2,5 millones de euros más en el 2026 a la Junta por el impuesto de depósito de residuos", lo que supone "una auténtica bicoca" la que tiene Moreno con la Economía Circular en Córdoba".

Asimismo, el portavoz socialista ha precisado a Bellido que Sadeco 5.0 continúa en ciernes, después del anuncio que hizo hace más de seis años, como un polo verde de economía circular que requeriría de unos 200 millones de euros de inversión.