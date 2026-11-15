El PSOE de Córdoba critica que el plan de arbolado "no garantiza que los barrios vayan a corregir su déficit"

El concejal socialista Joaquín Dobladez. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado que el Plan Director del Arbolado 2026-2036 del Gobierno del PP "no garantiza que los barrios peor dotados de árboles y zonas de sombra vayan a corregir su déficit". Para el concejal socialista Joaquín Dobladez, el documento plantea objetivos generales para toda la ciudad, pero "no concreta suficientemente las inversiones, actuaciones y plazos necesarios para reducir las desigualdades ambientales entre distritos".

Los propios datos del diagnóstico municipal reflejan "diferencias muy importantes". Mientras Norte-Sierra alcanza una cobertura arbórea del 25,98 por ciento, Poniente Norte se queda en el 10,67 por ciento y las zonas industriales apenas llegan al 8,13 por ciento, según ha precisado la formación en una nota.

"No podemos conformarnos con mejorar una estadística global mientras hay barrios que siguen soportando mucho más calor y tienen mucha menos sombra. El Plan debe priorizar a quienes más lo necesitan y establecer compromisos concretos para cada distrito", ha señalado Dobladez.

Además, el PSOE ha cuestionado la fiabilidad del diagnóstico, que recoge dos porcentajes distintos de cobertura urbana, el 14,47 por ciento y el 17,72 por ciento, y cifras de inventario que varían entre 87.218 y 130.867 unidades. A juicio de los socialistas, estas discrepancias deben aclararse para disponer de una línea de partida rigurosa que permita evaluar los resultados. Además, han reclamado objetivos intermedios para 2028, 2030, 2032, 2034 y 2036, con indicadores de superficie de copa, supervivencia y evolución de la cobertura por barrios.

Otra de las principales preocupaciones es la existencia de miles de alcorques vacíos. El Ayuntamiento ha manejado estimaciones de entre 8.000 y 9.000 posiciones sin árboles o con tocones, "sin que el Plan establezca un calendario general de reposición ni compromisos concretos por distrito". Por ello, el PSOE ha exigido publicar un inventario georreferenciado y auditar las plantaciones realizadas en las campañas 2024-2025 y 2025-2026 para conocer cuántos ejemplares siguen vivos.

Dobladez ha propuesto un plan de choque durante la actual campaña de plantación, entre noviembre y marzo, que permita cubrir antes de marzo de 2027 el cien por cien de los alcorques vacíos del viario público, "priorizando los barrios con menor cobertura verde". La medida debe acompañarse de especies adaptadas al clima de Córdoba y de un contrato específico de riego durante los tres primeros veranos para garantizar su supervivencia.

Asimismo, el PSOE ha reclamado "proteger el arbolado adulto, evitar podas agresivas y someter los trabajos de mantenimiento a una fiscalización efectiva, con inspecciones y sanciones a las empresas adjudicatarias que incumplan sus obligaciones".

"Un árbol joven no sustituye de inmediato la sombra de un ejemplar adulto. Hay que medir la copa que se pierde, la que se planta y el tiempo que se necesita para recuperar sus beneficios ambientales", ha apuntado el concejal.

Por último, los socialistas han pedido aclarar las discrepancias presupuestarias del documento, cuya inversión anunciada de 33,857 millones de euros no coincide con los 34.697.099 euros que resultan de sumar las partidas del cuadro económico.

"Córdoba necesita un Plan de Arbolado que garantice una ciudad más verde en todos sus barrios, no solo mejores cifras globales. La justicia climática empieza por asegurar que todos los vecinos tengan derecho a la sombra y a un entorno saludable, vivan donde vivan", ha concluido Dobladez.