PSOE de Córdoba critica una reparación compartida de la Mezquita: "¿Tenemos que pagar todos una negligencia?"

CÓRDOBA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, se ha cuestionado las declaraciones del alcalde, José María Bellido, acerca de compartir los gastos de la reparación de la Mezquita tras el incendio de una capilla y la afectación a otras dos.

A través de sus redes sociales Hurtado se ha preguntado de forma retórica "¿por qué tenemos que pagar entre todos una negligencia", para seguidamente apuntar que "lo deben pagar los responsables" y calificar de "otra metedura de pata más" de Bellido esas declaraciones para que sea un gasto compartido con las propias administraciones.

"Los ciudadanos no debemos de pagar los errores y desaguisados de terceros", ha proclamado el portavoz socialista, quien se ha preguntado si "no tiene ningún seguro el Cabildo", antes de instar a "aclarar lo sucedido" para que de esa forma "los representantes de la ciudadanía hablemos con fundamentos".

"Pero pagar la rehabilitación no nos corresponde al bolsillo de todos", se ha reafirmado Hurtado en su reflexión.