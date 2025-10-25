PSOE de Córdoba dice que Moreno "no da la talla, ni la cara" y apremia a ciudadanos a "echarlo" en próximas elecciones

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales; el portavoz del grupo municipal socialista en Aguilar, Mateo Urbano; y el secretario general socialista local, Antonio Prieto. - PSOE

CÓRDOBA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha criticado este sábado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "es el principal responsable de la crisis sanitaria desatada en la comunidad tras los fallos y demoras en el cribado del cáncer de mama", por lo que le ha afeado "no dar la talla, ni la cara", y ha apremiado a los ciudadanos a "echarlo en las próximas elecciones autonómicas".

Morales ha pedido "justicia y dignidad" para hablar de la sanidad pública en Andalucía "tras la punta del iceberg de los fallos, demoras y mentiras del cribado del cáncer de mama, lo que ha forzado al PP a no tener más remedio que convocar un pleno tras dos años de peticiones y donde el presidente de la Junta abandonó el salón cuando tomó la palabra la oposición: No da la talla, ni la cara".

También ha recordado que Moreno "faltó a la verdad con el cambio de protocolo en el programa del cribado de cáncer en 2011 echando la culpa a los de antes", y que "tras demostrarse que era una mentira más cesó a la consejera y le otorgó poderes a un consejero que insulta a las mujeres y a las asociaciones de pacientes que reclaman explicaciones y respuestas, que manipula y oculta las pruebas diagnósticas en el sistema informático, y que ha llevado a las afectadas a acudir a la Fiscalía".

Para el también secretario de Política Municipal del PSOE-A, "Moreno es el máximo responsable, y se tiene que ir, no sólo por esto, sino por haber desguazado la sanidad pública andaluza en siete años".

Así, ha comentado que en Aguilar de la Frontera (Córdoba), donde ha comparecido ante los medios, "los vecinos y vecinas sufren la desaparición de ambulancias hospitalarias, la falta de médicos en las urgencias y de especialistas que obligan a los pacientes a desplazarse a otros hospitales, lo que deviene en retrasos en las pruebas diagnósticas".

"No hay atención primaria porque las citas nos la dan a los 20 días, y en especialidades están saliendo noticias inquietantes como listas de espera en oncología en el Hospital de Osuna de más de 2.000 personas que llevan dos años cola. Ha convertido a todos los sindicatos sanitarios en uno solo protestando y reivindicando que nos retrotraigan a lo que tuvimos, a lo que funcionaba", ha insistido.

Por otro lado, Morales ha pedido "justicia y dignidad" para el último alcalde del municipio "antes del golpe de estado, José María León, que fue asesinado y que merece ser recordado en el lugar donde la Corporación municipal entienda para que su figura y memoria sigan estando presentes".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista en Aguilar, Mateo Urbano, que ha comparecido junto a Morales y el secretario general socialista local, Antonio Prieto, ha abundado en el acto de reconocimiento al alcalde José María León y ha criticado al equipo de Gobierno local "comandado por IU por no haber permitido el debate de una moción socialista para homenajear al regidor".

Urbano también ha avanzado el posicionamiento a favor del PSOE en el próximo pleno para "nombrar como hijo adoptivo a Manuel Mancheño, el Turronero, así como el voto positivo a reclamar una sanidad pública de sanidad, contra la violencia de género, la tasa de reposición en el empleo público y la financiación de la Ley ELA", ha detallado.