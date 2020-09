El PSOE de Córdoba exige a la Junta que refuerce la Atención Primaria de la provincia con 600 profesionales

CÓRDOBA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Jesús María Ruiz ha exigido este martes al Gobierno de PP y Cs en la Junta de Andalucía "que refuerce la Atención Primaria de la provincia contratando a 600 profesionales durante un año, para garantizar los rastreos, volver a abrir los centros de salud que aún permanecen cerrados, atender a los pacientes crónicos y para la vacunación de la gripe".

En rueda de prensa, Ruiz ha asegurado que "ha llegado el momento de que Moreno y su consejero Aguirre empiecen a tomar medidas y utilicen los más de 3.600 millones de euros que han recibido del Gobierno de España", pues "nos encontramos ante una situación muy complicada", ya que "después de la desescalada el número de casos positivos" de Covid-19 "ha subido de forma alarmante" en Córdoba y en Andalucía.

Ello, según ha señalado, "trae como consecuencia que los centros de salud estén colapsados, que los profesionales estén saturados y expuestos a tensiones absolutamente innecesarias y que la ciudadanía no pueda ser atendida de forma presencial por los facultativos".

El Gobierno andaluz, según ha afirmado, "sigue llegando tarde y mal, y no solo no se ha anticipado sino que no toma medidas", recordando que, "durante el estado de alarma, Moreno se quejaba del mando único, reclamaba que la desescalada fuera más rápida y ponía en tela de juicio los criterios del Ministerio, pero cuando ha recuperado el mando único lo que ha hecho ha sido desaparecer y no tomar medidas, lo que está empeorando el estado de salud de la ciudadanía".

El también portavoz del PSOE en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento andaluz ha alertado de que en la provincia de Córdoba "hay municipios que superan incluso la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes", por lo que ha exigido al Ejecutivo andaluz que "tome medidas de forma inmediata y que éstas sean consensuadas con los ayuntamientos de dichos municipios".

"Nos encontramos en un momento muy difícil y necesitamos que la Atención Primaria tenga garantías suficientes para atender a la población, para evitar la saturación de los centros hospitalarios", según ha añadido Ruiz, quien ha señalado en que "los profesionales de la sanidad pública llevan meses dando lo mejor de sí, realizando un esfuerzo sobrehumano y no podemos añadirles más presión".

Por último, Jesús María Ruiz ha criticado "el atropello del Gobierno andaluz que supone retirar una ambulancia convencional en el municipio de Aguilar de la Frontera", y ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que "rectifiquen, porque en época de pandemia no puede haber recortes".