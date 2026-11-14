PSOE-Córdoba llama a concentrar el voto progresista para "frenar la entrada de la ultraderecha en el Gobierno"

Emilio Martínez, Rafi Crespín y Sonia Gallego en Almodóvar del Río - PSOE CÓRDOBA

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba y cabeza de lista socialista al Senado, Rafi Crespín, ha hecho este sábado un llamamiento desde Almodóvar del Río a la movilización y a concentrar el voto progresista en el PSOE en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ante la necesidad de "frenar que haya en el Gobierno de nuestro país un presidente y un vicepresidente que incorporen a la ultraderecha".

Crespín ha realizado estas declaraciones durante un reparto electoral en el mercadillo de la localidad, en el que ha participado junto al candidato socialista al Congreso Emilio Martínez y a la secretaria general del PSOE de Almodóvar del Río, Sonia Gallego, en el marco de la ruta "pueblo a pueblo y rincón a rincón" que los socialistas cordobeses desarrollan en campaña.

La dirigente socialista ha advertido de que "estas elecciones no son unas elecciones cualquiera" y ha insistido en que "ningún voto se puede desperdiciar". Por ello, ha reclamado el voto útil para el PSOE, al que ha definido como un partido que sirve a la ciudadanía "desde la izquierda y desde la defensa del progreso".

"Todo lo que no sea desde el convencimiento de que no entre la ultraderecha a gobernar nuestro país tiene que ser con un voto que sirva a los ciudadanos y a las ciudadanas y, por tanto, un voto al Partido Socialista", ha enfatizado.

Asimismo, la candidata al Senado ha valorado la respuesta ciudadana en los primeros días de campaña, destacando que, "a pesar de la lluvia", percibe "mucha alegría", "ilusión" y "el convencimiento de lo que nos jugamos el 29 de Noviembre".

Crespín ha incidido en que los progresistas no van a permitir "retroceder 50 años atrás" y ha defendido al PSOE como la opción para "seguir avanzando" y proteger los derechos sociales conquistados.

Por otra parte, ha destacado la candidatura cordobesa al Congreso y, de manera particular, la figura de Emilio Martínez, "nuestro tercer candidato al Congreso de los Diputados", confiando en que reciba el apoyo de los cordobeses para representar a la provincia en Madrid. Según ha apuntado, Martínez asumirá la responsabilidad de "defender los intereses de Córdoba y particularmente los intereses de la comarca de La Vega del Guadalquivir".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Almodóvar del Río, Sonia Gallego, ha señalado que la formación ha iniciado la campaña "con fuerza" tras la tradicional pegada de carteles. Durante el reparto informativo en el mercadillo, ha conversado con los vecinos sobre "lo mucho que nos jugamos el día 29".

Gallego ha calificado la cita electoral como "un día clave en la democracia de nuestro país" y ha alertado de que no se puede permitir un retroceso en materias fundamentales. "No podemos volver atrás en derechos de sanidad, en derechos de vivienda, en derechos de nuestros mayores, de la dependencia, en educación", ha dicho.

Finalmente, la dirigente local ha llamado a la ciudadanía a "salir a las calles" y participar activamente en los comicios para asegurar la continuidad de "un Gobierno progresista y socialista" que evite retrocesos en los derechos y en los servicios públicos.