El PSOE de Córdoba pide a la Junta que refuerce las políticas de apoyo al tejido productivo cordobés. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha pedido a la Junta de Andalucía que refuerce las políticas de apoyo al tejido productivo cordobés, con más ayudas, incentivos e impulso empresarial que permitan "consolidar las empresas existentes, favorecer su crecimiento y generar empleo estable" ante los datos que evidencian una "preocupante debilidad" en la supervivencia de las sociedades mercantiles de la provincia.

Según ha explicado el PSOE de Córdoba en una nota, Crespín ha señalado que Córdoba "vuelve a situarse en una posición especialmente negativa en el conjunto de Andalucía", ya que durante el primer semestre de 2026 ha registrado una ratio de disolución del 28,3%, "la más elevada de las ocho provincias andaluzas". Es decir, por cada 100 sociedades constituidas en Córdoba entre enero y junio, se han disuelto 28, frente a una media que resulta "inferior" en el resto de provincias, según el último estudio sobre sociedades mercantiles del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía.

Al hilo, la dirigente socialista ha señalado que "no podemos conformarnos con que se creen empresas si no somos capaces de garantizar las condiciones necesarias para que sobrevivan, crezcan, inviertan y generen empleo". Además, ha pedido al Gobierno de Moreno Bonilla "una política empresarial mucho más ambiciosa y pegada a las necesidades de Córdoba".

Según los datos recogidos en la estadística de sociedades mercantiles, Córdoba ha pasado de 685 sociedades constituidas en el primer semestre de 2025 a 742 en el mismo periodo de 2026, lo que supone un crecimiento del 8,3%. Sin embargo, las sociedades disueltas han aumentado de 157 a 210, un incremento del 33,8%, casi cuatro veces superior al ritmo de crecimiento de las nuevas constituciones.

Para Crespín, esta evolución demuestra que "el problema de Córdoba no es solamente que haya que incentivar la creación de empresas, sino que hay que ayudar a consolidarlas y hacerlas resistentes". En este sentido, ha solicitado a la Junta que revise sus políticas de apoyo al tejido empresarial y que priorice medidas dirigidas a la financiación, la inversión, la innovación, la digitalización y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, la secretaria general del PSOE cordobés ha subrayado que la provincia ya experimentó una mejora "importante" en 2025, cuando la ratio de disoluciones respecto a constituciones descendió hasta el 23,6%, desde el 30,7% registrado en 2024. Sin embargo, durante los seis primeros meses de 2026 este indicador ha vuelto a empeorar hasta el 28,3%, recuperando Córdoba el primer puesto de Andalucía en este indicador.

En este contexto, Crespín ha afirmado que "la mejora de 2025 no se está consolidando y la Junta no puede mirar hacia otro lado". Así, ha pedido al Ejecutivo autonómico que abandone "la política de anuncios y titulares" y ponga en marcha un "verdadero" plan de impulso empresarial específico para Córdoba.

Por otra parte, la dirigente socialista ha considerado "especialmente preocupante" que este comportamiento se produzca en un momento en el que la provincia sí está registrando un incremento en la creación de sociedades. "Córdoba está creando más empresas, pero las está perdiendo a una velocidad mucho mayor". Así, ha señalado que "esa diferencia nos está diciendo que tenemos que actuar sobre la supervivencia y el crecimiento empresarial".

Igualmente, Crespín ha pedido a la Junta que refuerce los instrumentos públicos de acompañamiento a las empresas durante sus primeros años de actividad, facilite el acceso a financiación y avales, incremente los incentivos a la inversión productiva y favorezca proyectos que permitan a las empresas cordobesas ganar dimensión, productividad y capacidad para generar empleo estable. "La mejor política de empleo también pasa por tener empresas fuertes, capaces de mantener sus plantillas, contratar, invertir y competir", ha defendido.

En este punto, Crespín ha puesto en valor el impulso del Gobierno de España en la provincia con la que será la "locomotora del empleo en los próximos años", la Base Logística del Ejército de Tierra, una apuesta por Córdoba "por decisión del presidente Pedro Sánchez" que ha traído al territorio una inversión superior a los 500 millones de euros con una previsión de crear alrededor de 3.000 empleos, entre directos e indirectos.

LA BASE LOIGÍSTICA, "LA LOCOMOTORA DEL EMPLEO"

"Y no sólo la Base Logística de Defensa. El Gobierno de Pedro Sánchez también ha apoyado la consolidación empresarial desde el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación destinando cerca de 70 millones de euros a empresas cordobesas para proyectos de I+D+i en los últimos años, así como planes de Comercio y Empleo financiados con fondos europeos Feder y la Secretaría de Estado de Comercio para la modernización digital y comercial de las pymes locales", ha detallado.

Asimismo, la secretaria general del PSOE de Córdoba ha insistido en que el objetivo debe ser "consolidar un tejido empresarial más sólido y con mayor capacidad para resistir las dificultades económicas", especialmente en una provincia donde las pequeñas y medianas empresas tienen un peso fundamental en la actividad económica y el mercado laboral.

Por último, Crespín ha exigido a Moreno Bonilla que "deje de dar por buenos los datos de creación de empresas y mire también cuántas sobreviven, cuánto empleo generan y cuánto crecen". Porque "Córdoba necesita una Junta que se implique de verdad con nuestro tejido productivo, que acompañe a quienes emprenden y que ponga recursos para que las empresas puedan consolidarse". Por tanto, "no queremos solamente más empresas sobre el papel, queremos empresas que duren, que crezcan y que generen empleo de calidad en nuestra provincia", ha concluido.