El PSOE de Córdoba pide a Moreno que "empiece a trabajar" y "se deje de campañas de autobombo"

CÓRDOBA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha pedido este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, que "empiece a trabajar, que se ponga las pilas, que se deje de improvisaciones y de campañas de autobombo, carísimas pero vacías de contenido, y que empiece a cuidar la educación y la sanidad públicas, porque se las está cargando".

En este sentido y en rueda de prensa telemática, Ruiz ha afirmado que "es un clamor de toda la comunidad educativa, en las manifestaciones de estudiantes y en los consejos escolares municipales, la denuncia del caos en la vuelta al colegio y a los institutos", y ha añadido que lo mismo ocurre con la sanidad.

"No es fruto de torpeza --ha argumentado--, porque no se puede ser tan torpe en la gestión, es fruto de una voluntad del Gobierno andaluz de PP y Cs debilitar los servicios públicos esenciales, como son la educación y la sanidad públicas, y eso no lo podemos consentir".

Ruiz ha insistido en que "se ha demostrado que la sanidad pública ha sido la red de seguridad de la sociedad durante la pandemia y debe seguir teniéndola, y la educación pública es garantía de igualdad", y ha apostillado que los socialistas no están dispuestos "a que las debiliten y acaben con ellas".

Por otra parte, el secretario general del PSOE de Córdoba se ha referido a los futuros Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha asegurado que los socialistas cordobeses van "a seguir demandando aquello que consideramos importante para nuestra provincia, como la conversión en autovía de la N-432, el eje ferroviario entre Palma del Río y Villa del Río, las nuevas comisarías de Policía en la capital, la conclusión de la Biblioteca del Estado, la rehabilitación del Museo Arqueológico, la electrificación en la comarca del Guadiato o la Vía Verde del Aceite".

En el PSOE son conscientes, según ha señalado, de que "los PGE de 2021 son las cuentas de la lucha contra la pandemia y de asegurar que los servicios públicos de nuestro país queden blindados", y por eso los socialistas apoyan "el trabajo que en este sentido está haciendo el Gobierno de España y que dará como resultado unos presupuestos para dar respuesta a la situación que estamos viviendo".

Por eso, ha pedido el apoyo de la oposición y especialmente del PP a estos presupuestos y ha afirmado que "los populares se equivocan con su actitud de permanente bloqueo, porque la ciudadanía nos reclama hoy a todos los dirigentes políticos y a todas las instituciones que lleguemos a consensos y que arrimemos el hombro para salir de una situación que es extremadamente difícil".

"Esa actitud de bloqueo es la misma que ha tenido el PP rechazando en el Congreso el decreto que permitía a los ayuntamientos elegir el uso que podrían dar a sus remanentes", según ha lamentado Ruiz, quien ha señalado que los populares "no han defendido los intereses de la ciudadanía, sino los partidistas".

"Mientras tanto --ha concluido--, el Gobierno de España ha reaccionado rápidamente para seguir ofertando la posibilidad de que dichos remanentes municipales puedan repercutir en beneficio de todos los ayuntamientos", por lo que ha pedido al PP "que deje de poner cortapisas a los ayuntamientos y les permita decidir sobre sus ahorros".