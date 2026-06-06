El PSOE de Córdoba reclama frenar la tercera subida de basura y transformar el sistema tarifario

Córdoba.- El PSOE critica que la seguridad en caballerizas reales "no se puede supeditar" a la cesión del edificio - PSOE DE CÓRODBA

CÓRDOBA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha anunciado que su grupo votará en contra de la tercera subida consecutiva de las tarifas de recogida de basura, que para este año se plantea que sea del 2,2% y que con anterioridad han sido subidas consecutivas del 35% y del 10%.

Hurtado ha criticado que la subida acumulada es del 52% en tres años y que si una familia pagaba al año en 2023 algo menos de cien euros, con la aprobación de esta tercera subida pagará hasta 156 euros, según ha emitido la formación en una nota.

Este sustancial aumento de las tarifas no ha significado, a juicio de Hurtado, mejora alguna del servicio para los ciudadanos, muy al contrario la "insatisfacción vecinal" ha aumentado, porque la empresa municipal Sadeco no cuenta ni con empleados, ni con camiones suficientes y los contenedores de alquiler son un "auténtico fracaso".

Al hilo, Hurtado ha reprochado que el alcalde, José María Bellido, con mayoría absoluta, "solo se plantea subirnos a todos insistentemente las tarifas de recogida de la basura mientras le da regalitos fiscales a sus amiguetes poderosos".

También le ha reclamado que ponga fin a los pasos que está dando hacia la privatización de Sadeco, "intentando hacer atractivas a la iniciativa privada las tarifas por la prestación del servicio".

Para el socialista, el Gobierno de Bellido no se atiene al nuevo paradigma de luchar desde el servicio público contra el cambio climático, reducir los residuos urbanos, reutilizarlos, reciclarlos residuos y aminorar los residuos que se depositan en el vertedero, criterios de una economía circular, sino que su política es de ir "privatizando poco a poco" el servicio público.

Hurtado ha pedido la retirada de esta subida tarifaria que va al próximo Pleno y que a través de una comisión técnica se plantee una transformación tarifaria para que "quien contamine pague".

Asimismo, ha considerado que no es igual una vivienda donde viven ocho personas que aquella donde viven dos o tres personas, puesto que se producen más residuos mientras más personas habitan en la vivienda. También ha agregado que no es lo mismo una gran empresa que una pequeña empresa en cuanto a la producción de residuos, y que no se tiene en cuenta tampoco el tipo de residuos que producen las empresas.

Para Hurtado, la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados en una economía circular "nos obliga a poner en marcha políticas de reutilización, reciclaje y reducción de residuos para lo que habría también que bonificar en las tarifas a quienes hacen un esfuerzo en ello".