El PSOE de Córdoba reclama una "verdadera oficina municipal de la vivienda" que dé respuesta a los problemas de acceso

Archivo - Córdoba.-El PSOE municipal reclama una "política de barrios" a Bellido para "dar respuesta a las necesidades reales" - PSOE CORDOBA - Archivo

CÓRDOBA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha reclamado este domingo 8 al Gobierno municipal la puesta en marcha de una "verdadera Oficina Municipal de la Vivienda", dependiente de Vimcorsa, que permita ofrecer a los cordobeses "información, asesoramiento y acompañamiento ante cualquier problema o necesidad relacionada con su vivienda".

Según ha concretado la formación en una nota, Moya ha considerado que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en "uno de los principales problemas de la ciudadanía" y que el Ayuntamiento "no puede limitar su respuesta a la gestión de algunas ayudas económicas, ya que la promoción de viviendas públicas se la está tomando con calma este gobierno municipal".

"Necesitamos una administración que acompañe a los ciudadanos, que les facilite las soluciones y que les permita conocer qué recursos tienen a su disposición, sin obligarles a recorrer distintas delegaciones y administraciones para resolver un mismo problema", ha agregado.

Al hilo, la edil socialista ha señalado que esta oficina debe convertirse en un "servicio de referencia" para toda la población, porque las dificultades relacionadas con la vivienda "no afectan exclusivamente a las familias en situación de vulnerabilidad".

"El Ayuntamiento se limita a elaborar un informe de vulnerabilidad para una familia cuando tiene un desahucio inminente, pero es necesario ayudar a jóvenes que quieren emanciparse y no encuentran un alquiler que puedan pagar, a familias que buscan una vivienda adecuada a sus necesidades, de personas mayores que necesitan adaptar sus casas, a propietarios que desconocen las ayudas para rehabilitar sus viviendas y a inquilinos que se enfrentan a conflictos con sus arrendadores o a una subida del alquiler que no pueden asumir", ha añadido.

En este sentido, Moya ha explicado que Córdoba cuenta con distintos recursos municipales relacionados con la vivienda, pero "están dispersos y atienden necesidades específicas, sin que exista un servicio integral que permita a cualquier ciudadano encontrar orientación y acompañamiento desde el primer momento".

"No es razonable que una persona tenga que averiguar por su cuenta a qué delegación acudir, qué administración tiene las competencias o qué convocatoria puede ayudarle. La vivienda es un asunto suficientemente importante como para que el Ayuntamiento disponga de un servicio especializado que facilite las respuestas", ha añadido.

De esta forma, ha valorado que una Oficina Municipal de la Vivienda, bajo la gestión de Vimcorsa, "debería centralizar, entre otras, las funciones de información de acceso a la vivienda, orientación y apoyo en la tramitación de ayudas públicas, asesoramiento jurídico y mediación entre inquilinos y propietarios, además de la rehabilitación y conservación del parque de viviendas de la ciudad".

"Todo ello, coordinado con Servicios Sociales y el resto de delegaciones y administraciones que puedan estar implicadas, para prevenir situaciones de exclusión residencial y atender a las familias que necesitan una alternativa habitacional", ha indicado.

Centralizar de esta manera los recursos en materia de vivienda "facilitaría la recopilación de información sobre las necesidades residenciales de la ciudad para orientar las políticas municipales y detectar los problemas de acceso a la vivienda en los distintos barrios", ha apostillado.

Al hilo, la concejala ha precisado que el propio Ayuntamiento dispone de una Oficina en Defensa de la Vivienda dirigida a familias en riesgo de desahucio, pero ha insistido en que "una cosa es atender a quienes están a punto de perder su casa y otra muy distinta disponer de una oficina que ayude a la ciudadanía en todas las cuestiones relacionadas con la vivienda, desde la búsqueda de un alquiler asequible hasta la rehabilitación de un edificio".

Moya ha puesto también el foco en la necesidad de reforzar los recursos humanos y técnicos destinados a este servicio. "No se trata de crear una oficina para poner un cartel en la puerta. Tiene que contar con profesionales que puedan ofrecer asesoramiento jurídico, social y técnico, que conozcan los programas de vivienda y que puedan acompañar a los ciudadanos durante todo el proceso", ha abundado.

Asimismo, ha defendido que Vimcorsa debe desempeñar un "papel central" en esta iniciativa, aprovechando su experiencia y su estructura como empresa municipal de vivienda, y "convirtiendo la oficina en un instrumento que conecte las políticas de vivienda con las necesidades reales de los cordobeses".

"El Ayuntamiento tiene que dejar de actuar de manera fragmentada y empezar a ofrecer una respuesta coordinada. No podemos hablar de políticas de vivienda si no somos capaces de facilitar a los ciudadanos algo tan básico como saber dónde acudir cuando tienen un problema o necesitan acceder a una vivienda", ha expresado.

"Una Oficina Municipal de la Vivienda no va a resolver por sí sola el problema habitacional de Córdoba, pero sí puede ser una herramienta fundamental para que nadie se quede sin información, sin asesoramiento o sin conocer las posibilidades que tiene a su alcance", ha concretado.

"La vivienda necesita políticas públicas, recursos y compromiso municipal, pero también una administración que esté al lado de las personas. Y eso es lo que hoy seguimos reclamando al gobierno de Bellido", ha concluido.