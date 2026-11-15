El PSOE de Córdoba reivindica que afrontan la campaña "con la cabeza alta y la mirada limpia"

La secretaria general del PSOE de Córdoba y cabeza de lista al Senado por la provincia en la lista ‘Senado de Progreso’, Rafi Crespín, junto al número uno al Congreso por el PSOE de Córdoba, Alberto Mayoral. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y cabeza de lista al Senado por la provincia en la lista 'Senado de Progreso', Rafi Crespín, ha defendido este domingo 15 durante un reparto electoral en el mercadillo del Arenal junto a compañeros del partido, que el próximo 29 de noviembre los cordobeses tienen que decidir "qué país queremos y qué Córdoba queremos", y ha reivindicado que los socialistas afrontan la campaña "con la cabeza alta y la mirada limpia", explicando a la ciudadanía "tanto los avances logrados como los compromisos que aún quedan pendientes".

Según ha precisado la formación en una nota, Crespín ha señalado que el PSOE está recorriendo la provincia "mirando a la gente a los ojos" y explicando un proyecto de país que permita "seguir avanzando" y que ha demostrado que "es posible generar economía y riqueza y, al mismo tiempo, distribuirla para que nadie se quede atrás". "Venimos con la cabeza alta y con la mirada limpia porque podemos explicar todo lo que hemos mejorado en la calidad de vida de la clase trabajadora", ha subrayado.

En este sentido, la dirigente socialista ha valorado la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y el incremento de los salarios, pero también ha reconocido que quedan "retos importantes" por abordar, situando entre ellos el acceso a la vivienda "en igualdad de condiciones", que ha definido como "la principal demanda ciudadana hoy".

Crespín ha reclamado, por ello, una movilización electoral basada en "proyectos de país" y en una "ambición sana", una ambición "por la gente y para la gente", y ha advertido de que el 29 de noviembre los cordobeses tendrán que decidir entre un proyecto que quiere seguir avanzando y otro que, a su juicio, representa "recortes y retroceso".

"Hay que decirle también a los cordobeses si nos confiamos y nos fiamos más de un vicepresidente como el ministro Cuerpo o queremos dejarle a Feijóo que ponga como vicepresidente a Abascal", ha planteado. Frente a esa alternativa, Crespín ha mostrado su confianza en que Córdoba y España "van a votar por la ilusión, por la esperanza y por esa ambición sana" que representa el PSOE.

Al hilo, la cabeza de lista al Senado ha concluido reclamando el voto socialista como "voto útil" para mejorar la vida de la gente. "Confiamos en que dentro de dos domingos de esas urnas salgan muchos votos útiles, votos que sirvan para mejorar la vida de la gente, y ese voto es el voto del Partido Socialista Obrero Español", ha afirmado.

Por su parte, el número uno al Congreso por el PSOE de Córdoba, Alberto Mayoral, ha destacado que en el tercer día de campaña se está percibiendo "mucha ilusión en la calle" y "ganas de ganarle a la derecha", algo que ha atribuido a que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no ha parado de hablar de recortes" durante los primeros días de campaña.

Mayoral ha advertido de que el PP plantea eliminar el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Vivienda y ha concretado que los populares han votado en contra de medidas dirigidas a proteger a las personas vulnerables y a quienes tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda. También ha señalado las amenazas de retirar el Ingreso Mínimo Vital, una prestación que, según ha destacado, permite a muchas familias andaluzas y cordobesas "poder llegar a fin de mes".

"Cuando habla la derecha y se acerca a campaña electoral, siempre se preguntan por qué el Partido Socialista sigue gobernando. Porque cuando explican realmente a la gente lo que tienen pensado hacer con España, da miedo", ha asegurado Mayoral, quien ha resumido el proyecto de la derecha como "retroceso, nunca avance de derechos".

Frente a ello, el candidato socialista al Congreso ha garantizado que el PSOE estará "al lado de las personas que peor lo pasan y de las personas que necesitan de lo público", defendiendo la revalorización de las pensiones y el crecimiento del salario mínimo interprofesional para seguir haciendo de España "la primera economía que avanza en Europa".

Además, Mayoral ha aprovechado el reparto electoral para reivindicar que "Córdoba se ha puesto en el mapa" gracias a la inversión y a la apuesta del Gobierno de España por la provincia, poniendo como ejemplos la Base Logística del Ejército de Tierra, el aeropuerto y el tren de proximidad del Valle del Guadalquivir.

En relación con la Base Logística, ha señalado que "es una realidad que va a traer más de 3.000 puestos de trabajo", después de una inversión y una apuesta decidida del Gobierno de España, frente a quienes en su momento cuestionaron que el proyecto llegara a Córdoba.

También ha reivindicado la recuperación de la actividad del Aeropuerto. "Córdoba vuela y efectivamente vuela porque tiene una infraestructura", ha afirmado, señalando que el PP "defendió en el pasado su cierre".

Asimismo, ha destacado la puesta en servicio del tren de proximidad que conecta el Valle del Guadalquivir desde Villa del Río hasta Palma del Río, una infraestructura que, según ha señalado, utilizan "tantos estudiantes y tantos trabajadores".

"Hoy la provincia de Córdoba se ha puesto en el mapa gracias a la apuesta decidida del Gobierno de España, en contraposición a lo que hace la Junta de Andalucía, dejándonos lo último en inversión, abandonándonos absolutamente", ha recriminado.

Mayoral ha reclamado a los gobiernos del PP en la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación que ejecuten y hagan posibles las inversiones y soluciones que llegan desde el Gobierno de España. "Cuando ha habido un problema, siempre ha estado el Gobierno de España. Eso sí, siempre se esconden", ha criticado.

En materia de vivienda, el candidato socialista ha contrapuesto las políticas del Gobierno de España a la actuación de las administraciones gobernadas por el PP y ha afeado que, mientras el Ejecutivo central ha destinado "inversiones millonarias" a comunidades autónomas y ayuntamientos, "ellos han hecho cero vivienda aquí, en Córdoba".

Preguntada por las expectativas electorales, Crespín ha señalado que el PSOE aspira a conseguir los tres senadores de la candidatura 'Senado de Progreso' y ha destacado que la formación socialista está "muy cerquita" de recuperar el tercer diputado por Córdoba. "Creemos y aspiramos a tener esa mayoría y a volver a ser el partido mayoritario de los cordobeses", ha afirmado.

Finalmente, Mayoral ha puesto el foco en los jóvenes y en la vivienda y ha defendido que existen "muchas razones" para que la juventud vote al PSOE, comenzando por las medidas aprobadas por el Gobierno para facilitar el acceso a la primera vivienda.

Ha destacado el paquete de medidas anunciado esta semana, con hasta 50.000 euros para el acceso a la primera vivienda y un paquete de 10.000 millones de euros en materia de vivienda, además de las medidas para limitar los precios del alquiler y proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios.

"Si hoy los jóvenes tienen algún motivo para poder votar a un partido político, fundamentalmente es al PSOE", ha afirmado Mayoral, quien ha vinculado también las políticas de juventud a la subida del salario mínimo, las becas y el acceso a la educación.

En este sentido, ha añadido que la inversión en becas se ha duplicado, pasando de 1.300 a 2.600 millones de euros, y ha defendido que vivienda, educación y salarios forman parte "de una misma apuesta socialista por mejorar las oportunidades de los jóvenes".

"Es este Gobierno el que lo ha hecho", ha concluido, contraponiendo estas políticas a la actuación de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba, a los que ha acusado de haber construido "cero vivienda" y de votar en contra de medidas que han favorecido a los jóvenes.