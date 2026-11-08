El PSOE de Córdoba reivindica el compromiso del Gobierno de españa con Los pedroches en empleo e industria

La secretaria general del PSOE de Córdoba y cabeza de lista al Senado, Rafi Crespín, ha reivindicado en la clausura de la XXVI Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches el compromiso del Gobierno de España con la comarca. - PSOE CÓRDOBA

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba y cabeza de lista al Senado por la candidatura 'Senado de Progreso' el 29N, Rafi Crespín, ha reivindicado en la clausura de la XXVI Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo económico y empresarial de la comarca y ha valorado las inversiones y actuaciones impulsadas para mejorar sus infraestructuras estratégicas.

Crespín, que ha recorrido los estands de la feria junto al alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, y la también candidata al Senado del PSOE de Córdoba, Ana López, ha señalado que "hablar del jamón de Los Pedroches es hablar de un sector que genera empleo, fija población, sostiene a nuestros ganaderos y empresas y proyecta el nombre de Córdoba dentro y fuera de Andalucía", por lo que ha defendido que "el respaldo de las administraciones públicas debe estar a la altura de la importancia económica, social y territorial que tiene esta actividad".

Así, ha destacado las actuaciones del Gobierno de España para reforzar las condiciones que permiten a las empresas de Los Pedroches crecer y competir, entre ellas los más de 110 millones de euros activados para reforzar el sistema energético, una inversión que, según ha dicho, "es fundamental para garantizar capacidad, estabilidad y nuevas oportunidades para el tejido productivo de la comarca".

La dirigente socialista también ha apuntado a las actuaciones destinadas a garantizar el suministro de agua en Los Pedroches, y ha recordado que el Ejecutivo central ha intervenido para dar respuesta a una situación que durante meses afectó a más de 80.000 personas de la comarca y el Guadiato. En este punto, ha defendido que "el agua es una infraestructura económica de primer orden" y que "sin agua garantizada no hay futuro para la ganadería, para la industria agroalimentaria ni para nuestros pueblos".

Crespín también ha reivindicado el esfuerzo del Estado para mantener y mejorar las conexiones ferroviarias de Los Pedroches, infraestructura estratégica para la movilidad de la ciudadanía y también para la llegada de visitantes, trabajadores y actividad económica.

Ha recordado que el Gobierno ha acometido importantes actuaciones en el corredor ferroviario Córdoba-Ciudad Real, entre ellas la mejora integral del tramo Guadalmez-Córdoba, con una inversión de 58,7 millones de euros, y la implantación del sistema ERTMS en la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches, con una inversión prevista de 104,72 millones.

"No se puede hablar de luchar contra la despoblación si no se invierte en las condiciones que permiten que las empresas se instalen, que los jóvenes encuentren oportunidades y que las familias puedan desarrollar aquí su proyecto de vida", ha afirmado Crespín, quien ha defendido que "la política de cohesión territorial se demuestra con inversiones concretas, con infraestructuras y con servicios que permitan que Los Pedroches compita en igualdad de condiciones".

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha puesto como ejemplo de ese potencial el comportamiento de la DOP Los Pedroches, que está registrando en 2026 un crecimiento provisional del 12,8% en la certificación de piezas durante los primeros nueve meses del año, después de cerrar 2025 con 69.577 piezas certificadas, un 2,8% más que el ejercicio anterior.

"Estos datos demuestran que estamos ante un sector con capacidad para seguir creciendo y generando riqueza", ha señalado Crespín, que ha destacado especialmente el incremento de más del 20% en el formato loncheado, una evolución que está aumentando la demanda de mano de obra especializada y abriendo nuevas oportunidades vinculadas a la comercialización y transformación del producto.

La candidata socialista al Senado ha felicitado también a Villanueva de Córdoba por la XXVI Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches, celebrada del 5 al 8 de noviembre, y ha resaltado que el certamen celebrado alrededor de un producto de excelencia como es el jamón de bellota "ha demostrado que gastronomía, ganadería, industria agroalimentaria, turismo y promoción del territorio pueden caminar juntos".

Crespín ha valorado especialmente que la feria haya elevado su presupuesto hasta los 461.000 euros, más del doble que hace tres años, consolidándose como "un auténtico motor económico y turístico para Villanueva de Córdoba y para toda la comarca".

También ha destacado la subasta benéfica de la pieza ganadora de COVAP, que alcanzó los 7.000 euros, destinados íntegramente a Cruz Roja, así como la solicitud para que la feria sea declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y la incorporación de Villanueva de Córdoba a la red de pueblos gastronómicos de España, como primer gastrodestino de la comunidad.

"Estamos ante una feria que ya no es solamente una cita gastronómica: es una ventana al mundo para la dehesa, para nuestros ganaderos, para nuestras empresas y para todo lo que representa Los Pedroches", ha afirmado.

Por último, Crespín ha señalado que las perspectivas para la campaña de montanera 2026-2027 son positivas, gracias a la recuperación de la masa arbórea tras las lluvias invernales y a las buenas expectativas sobre la disponibilidad de bellota para las próximas añadas.

"El reto ahora es seguir acompañando este crecimiento con inversiones, infraestructuras y políticas que permitan que el valor que genera nuestra dehesa se quede aquí, se traduzca en empleo y oportunidades y contribuya a que nuestros pueblos tengan futuro", ha concluido.