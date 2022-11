El PSOE de Córdoba reprocha a Moreno que olvide "tender la mano a derecha e izquierda" como dijo en campaña

LUCENA (CÓRDOBA), 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), que "haya pasado de ser quien decía en plena campaña electoral que iba a dialogar y a tender la mano a derecha e izquierda" a "ni siquiera cogerle el teléfono" al líder del PSOE-A, Juan Espadas, para acordar aspectos de los presupuestos andaluces de 2023, a los el PSOE-A ha planteado una enmienda a la totalidad.

En una atención a medios en Lucena (Córdoba) junto con el alcalde y secretario general del PSOE en el municipio, Juan Pérez, la dirigente socialista ha afirmado que "tenemos un presupuesto de la Junta muy de un gobierno de derechas, al que el PSOE de Andalucía ha presentado una enmienda a la totalidad".

La razón para ello, según ha señalado, es que "tenemos un líder como es Juan Espadas, al que le gusta más dialogar que discutir, pero el presidente de la Junta ha preferido no cogerle el teléfono, pese a que prometió en campaña que iba a tender la mano a derecha e izquierda, con un falso perfil moderado, y ahora no ha ofrecido ningún gesto para acordar y negociar los presupuestos".

Crespín ha justificado el rechazo de las cuentas porque, "en primer lugar, se cargan la sanidad pública de calidad y de excelencia y priman a la sanidad privada". En esta línea, ha recordado que los socialistas han "estado en las manifestaciones en el Guadiato y en Palma del Río para protestar por el deterioro y el desmantelamiento de la sanidad, como también ocurre aquí en Lucena, con el Chare prometido y que sigue sin tener consignación presupuestaria de la Junta para el próximo año".

A este respecto, Crespín ha avisado que "no vamos a permitir que el PP siga dejando caer la sanidad, la educación y la dependencia, para que la gente deje de confiar en los servicios públicos y recurra a los seguros privados".

Además, ha señalado que la enmienda a la totalidad socialista se basa también en "la disminución de la financiación local y en la retención de la Patrica en manos del Gobierno andaluz, y también por la falta de ayudas y programas para complementar las ayudas y medidas sociales activadas por el Gobierno de España".

En este contexto, Crespín ha explicado "que los presupuestos son la herramienta política más potente que tienen los gobiernos para ejecutar sus promesas electorales y desarrollar sus programas y su modelo de sociedad", y por eso "los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 benefician a Córdoba, porque aumentan las inversiones, porque hay infraestructuras territoriales claves que resuelven problemas pendientes, como serán los trenes de proximidad, las obras en La Colada o la Base Logística, y sobre todo porque resuelven situaciones generadas por la pandemia, la crisis de la Guerra en Ucrania y la inflación".

En este punto, la líder del PSOE de Córdoba ha puesto como ejemplo la subida de las pensiones, el derecho al subsidio de las empleadas de hogar, el abono gratuito de transporte, el bono de alquiler de vivienda para los jóvenes o el aumento de las becas, "todo ello gracias a los fondos europeos logrados por Pedro Sánchez, que van a permitir crecer y cohesionar económica y socialmente el territorio".

CHARE DE LUCENA

Por su parte, el alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha afirmado que "no hay ninguna excusa para que la Junta no haya consignado presupuesto para la construcción del Chare, y menos, como dice el Gobierno andaluz, porque no está realizado el soterramiento del tendido eléctrico que, ya está licitado y adjudicado y pendiente de los permisos necesarios para hacer la obra".

Además, ha agregado que "se trata de un proyecto plurianual, que no impide reservar fondos el próximo ejercicio para poder iniciar el Chare paralelamente al soterramiento eléctrico". En esta línea, Crespín ha avanzado que en las enmiendas parciales que posteriormente presentará el PSOE incluirán la reclamación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Lucena.