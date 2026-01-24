PSOE de Córdoba señala la falta de accesibilidad de los contenedores para personas con discapacidad o movilidad reducida

Concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Ángel Ortiz. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Ángel Ortiz, ha señalado la falta de accesibilidad de los contenedores para personas con discapacidad o movilidad reducida. En este sentido, ha asegurado que "un gesto tan cotidiano como tirar la basura, en Córdoba sigue siendo una barrera diaria para muchas personas".

Según ha informado el PSOE de Córdoba en una nota, "las personas con discapacidad física y con movilidad reducida se encuentran con contenedores que son una barrera arquitectónica más". Además, "las personas con discapacidad visual tampoco pueden utilizarlos con normalidad, ya que los códigos en braille existentes obligan a tocar superficies sin garantías mínimas de higiene", ha indicado.

En esta línea, Ortiz ha manifestado que "el concepto de ciudad inclusiva no puede quedarse sólo en un eslogan" y, ha resaltado que "si una persona no puede tirar la basura de manera autónoma, esa ciudad no es inclusiva".

Por otro lado, el socialista ha subrayado que aunque existen ejemplos puntuales en zonas como María Montessori o Vista Alegre --donde se han instalado plataformas elevadoras-- "estas soluciones son insuficientes y no se han extendido al conjunto de los barrios, generando desigualdades evidentes".

En este contexto, Ortiz ha incidido en que "la accesibilidad no puede depender del código postal, es un derecho que debe garantizarse en toda la ciudad".

De esta manera, "esta realidad contrasta con la de otras ciudades españolas --como Alicante o Xàbia-- que ya han implantado contenedores adaptados, sistemas de apertura sin contacto y mejoras en accesibilidad e higiene". O también, ciudades como Zaragoza y Valencia, "reconocidos por su compromiso con la accesibilidad universal". Para el PSOE,"hay soluciones probadas y ejemplos cercanos, pero lo que falta en Córdoba es voluntad política", ha afirmado Ortiz.

Ante esta situación, el PSOE de Córdoba ha propuesto una auditoría real de accesibilidad de los contenedores en todos los barrios y la implantación progresiva de modelos accesibles universales, con bocas más bajas y sistemas de apertura automática o sin contacto.

Y, para personas con discapacidad visual, los sociaistas han defendido la incorporación de tecnologías accesibles que "permitan identificar el tipo de contenedor sin necesidad de tocarlo".

Como nueva propuesta, el PSOE ha planteado la creación de un "plan piloto de contenedores inclusivos" en barrios con alta presencia de personas mayores y con discapacidad que permita "evaluar soluciones técnicas reales antes de su extensión al conjunto de la ciudad, con seguimiento público y participación de las entidades sociales", ha detallado. Por último, ha concluido destacando que "no se trata solo de poner contenedores, sino de hacerlo bien".