El PSOE de Córdoba traslada su apoyo a los equipos contraincendios que combaten el fuego en Cerro Muriano

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha trasladado este sábado 25 su reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales y efectivos que, desde el primer momento, están participando en las labores de extinción del incendio forestal declarado en el entorno de Cerro Muriano.

Los socialistas han destacado en una nota la "extraordinaria labor" que están desarrollando más de un centenar de efectivos del Plan Infoca, el Consorcio Provincial de Bomberos, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, los servicios sanitarios y el conjunto de administraciones y profesionales que trabajan de forma coordinada para controlar el fuego.

Por su parte, el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha enviado un mensaje de apoyo a las personas afectadas por el incendio. "Queremos expresar nuestro reconocimiento a todos los hombres y mujeres que están trabajando sin descanso para proteger a la población y nuestro patrimonio natural. Su profesionalidad y entrega están siendo ejemplares en unas circunstancias especialmente complejas", ha señalado.

Además, Dobladez ha mostrado su solidaridad con las más de 200 personas que han tenido que ser desalojadas de sus viviendas como medida preventiva, deseando que puedan regresar a sus hogares en cuanto la situación lo permita y siempre que las condiciones de seguridad así lo aconsejen.

"La prioridad en estos momentos debe ser la seguridad de las personas. Esperamos que la evolución del incendio permita controlarlo lo antes posible y que las familias desalojadas puedan volver a sus casas con todas las garantías", ha comentado.

El edil socialista ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y evite cualquier comportamiento que pueda dificultar las labores de extinción.

Por último, el Grupo Municipal Socialista ha precisado que este incendio vuelve a poner de manifiesto la necesidad de reforzar la política de prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía. "Resulta necesario que nuestros profesionales del Infoca cuenten con todos los medios humanos y materiales necesarios. La Sierra de Córdoba constituye uno de los espacios naturales con mayor riesgo durante el periodo estival y requiere una planificación que garantice medios suficientes durante toda la campaña de alto riesgo", ha concluido.