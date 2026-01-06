El PSOE de Córdoba urge una "conexión directa" de taxistas y conductores de Aucorsa con Policía para "evitar agresiones"

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, en una foto de archivo. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha exigido este martes al alcalde, José María Bellido (PP), la "implantación inmediata de un sistema de conexión directa con la Policía Nacional y la Policía Local para los taxistas y conductores de Aucorsa, ante la escalada de agresiones que vienen sufriendo quienes prestan servicios públicos esenciales en la ciudad".

Así lo ha manifestado la edil del PSOE en un comunicado en el que ha advertido de una "situación grave y sostenida que el gobierno municipal del PP está permitiendo con su pasividad", y ello tras la "brutal agresión" sufrida por un taxista, que "ha llegado a perder parte de su dentadura", y otros episodios recientes como amenazas con arma blanca a conductores de transporte público, "tal y como ha denunciado el propio sector" y explican desde el PSOE.

La citada concejal socialista ha remarcado que el PSOE "ya ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta, viable y contrastada", la de "la instalación de un sistema de alerta directa, con geolocalización y comunicación inmediata con los cuerpos policiales, similar al que funciona desde hace años en otras grandes ciudades". "No hablamos de botones simbólicos ni de sistemas que no conectan con la policía. Hablamos de seguridad real", ha subrayado Mamen González.

La edil ha destacado además que la propuesta "cuenta con el respaldo del propio colectivo", tanto de los taxistas como del comité de empresa de Aucorsa, "que ven imprescindible extender estas medidas a todos los profesionales del transporte público que trabajan de noche, en fines de semana o en situaciones de especial riesgo", apuntan desde el PSOE.

La representante socialista ha agregado que mientras que el alcalde "se limita a declaraciones de condena, los trabajadores siguen saliendo a la calle con miedo". "Eso es una irresponsabilidad política", ha afirmado la portavoz socialista, que ha reclamado al gobierno local "recursos, planificación y voluntad política, no más excusas".

Desde el PSOE defienden que "proteger a quienes garantizan un servicio público esencial no es una opción", sino "una obligación". "No pedimos privilegios. Pedimos que se actúe ya. La seguridad no puede seguir siendo una asignatura pendiente en Córdoba", ha concluido Mamen González en esa línea.