El PSOE cree que el presupuesto para 2026 supone "un billete de vuelta al pasado más sombrío" de Granada

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha lamentado que el gobierno local que preside la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, hayan aprobado, de forma inicial este martes en pleno extraordinario, unas cuentas para 2026 que a su entender suponen "un billete de vuelta al pasado más sombrío" de la ciudad.

El PSOE ha criticado en una nota de prensa que "haya hecho uso de su mayoría absoluta para aprobar unas cuentas para 2026 que profundizan en la desigualdad y se apoyan en el uso masivo de las multas para intentar cuadrar" unos balances que "nacen muertos como ya ocurrió con los de 2025".

El grupo socialista ha votado en contra de las cuentas del Ayuntamiento de Granada para 2026 después de que, según ha explicado Ruz, el equipo de gobierno del PP haya rechazado "todas y cada una" de las enmiendas de la formación "negándose a asumir algo de justicia en unos presupuestos que son malos para Granada".

La líder de la oposición ha aprovechado el pleno de presupuestos para advertir que el gobierno local "ha vuelto a las recetas del pasado que tanto daño han hecho a esta ciudad", y ha apuntado que "estamos ante unas cuentas que nacen muertas porque retoman las fórmulas económicas de la nefasta etapa de Torres Hurtado, basadas en inflar artificialmente los ingresos municipales para cuadrar el déficit y aumentar el endeudamiento de la ciudad mediante la solicitud de nuevos préstamos".

Ruz ha manifestado que este documento, lejos de ser el motor de futuro que la ciudad necesita, es "un billete de vuelta al pasado más sombrío" porque a su juicio Carazo "ha decidido desempolvar la vieja y nefasta receta" del anterior alcalde del PP, José Torres Hurtado, "rescatando una etapa marcada por el desequilibrio, la falta de rigor y la hipoteca del futuro de Granada".

La edil socialista ha explicado que "a los gobiernos socialistas le costó un esfuerzo ingente y mucha valentía política sanear las cuentas municipales y bajar la deuda para devolver la credibilidad a la institución", por lo que considera "una irresponsabilidad histórica que el PP se aproveche ahora de ese colchón de solvencia para romper" la tendencia de saneamiento "con decisiones que no son las mejores para las arcas municipales".

En este sentido, Ruz ha denunciado públicamente lo que ha definido como "desmedido afán recaudatorio del equipo de gobierno" de Carazo, a la que ha acusado de convertir la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en un "cajero automático" para "limpiar los bolsillos de la ciudadanía en lugar del aire, ya que las cuentas prevén una recaudación de casi once millones de euros en multas, lo que supone un incremento de más de dos millones de euros respecto a lo previsto hace apenas dos años".

Ha calificado este modelo como "una voracidad fiscal disfrazada de ecologismo y una trampa contable", puesto que el presupuesto necesita que el ciudadano "sea sancionado para no hundirse, en lugar de prever una disminución de multas que indicaría una mejora real del aire". Por ello, ha reprochado que el PP haya rechazado sus enmiendas para que cada euro recaudado por la ZBE tuviera carácter finalista y se destinara íntegramente a medidas contra el cambio climático, zonas verdes reales y la mejora del transporte público, como la ampliación del metro hacia la Chana y Santa Fe o el refuerzo de líneas metropolitanas como la de La Zubia-Granada-Maracena.

Además, la portavoz ha criticado que existan "olvidos sospechosos" en el capítulo de ingresos al no presupuestar los beneficios correspondientes a la liquidación de la empresa Inagra, hasta ahora responsable de la limpieza viaria, "mientras se ignoran las necesidades básicas de mantenimiento de los barrios periféricos frente al maquillaje urbanístico trasnochado del centro de la ciudad".

Ruz ha puesto el foco en el "desastre" que en su opinión han resultado las cuentas de Carazo para 2025, incidiendo en que en el mes de octubre la partida para las nóminas de los empleados municipales "ya estaba agotada y se tuvo que recurrir a fondos extraordinarios del Estado para salvar las cuentas", una situación de improvisación que teme se repita en 2026 al presupuestar cantidades para Policía Local y Bomberos que "son a todas luces insuficientes según los informes de Intervención".

También la portavoz socialista ha calificado de cinismo político que el gobierno local saque pecho por el aumento en el presupuesto de dependencia cuando son fondos que vienen de otras administraciones. "Es lamentable que Carazo no haya previsto la contratación de los 42 trabajadores sociales que necesita el Ayuntamiento para aliviar el colapso que hay en el servicio. Tenemos unos servicios sociales saturados que difícilmente podrán gestionar la llegada de más fondos, lo que provocará que las listas de espera sigan aumentando".

Asimismo, en su intervención en el pleno ha señalado que en 2025 el PP "se ha visto obligado a desvestir la educación pública al quitar 600.000 euros de las escuelas infantiles para pagar el transporte público ordinario dejando constancia que nos saben gestionar" y que, a la hora de la verdad presupuesto hace aguas, "porque es irreal".

Finalmente, ha criticado "el oscurantismo y el miedo a la transparencia" del equipo de gobierno, que "ha reducido notablemente los espacios de participación para la conformación" de un presupuesto que "es muy malo para Granada, donde se recorta a los barrios, a las personas más vulnerable, mientras incrementan un 88 por ciento el gasto en publicidad y propaganda para el autobombo de la señora Carazo de cara a las elecciones de 2027".