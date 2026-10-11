El PSOE critica el "abandono alarmante" de instalaciones deportivas de Granada tras suspenderse un partido por goteras

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo. - PSOE

GRANADA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha criticado este domingo el "estado de abandono y la degradación progresiva" que sufren las instalaciones deportivas municipales de la capital tras la suspensión, el pasado fin de semana, del encuentro que debía disputar el Sima Granada de fútbol sala en el Polideportivo Municipal Núñez Blanca "a causa de las goteras".

En una nota, Castillo ha calificado este domingo de "lamentable" que un equipo de la categoría del Sima Granada "no pueda disputar sus compromisos oficiales por la falta de mantenimiento básico de los pabellones públicos".

El representante socialista ha advertido de que "lo ocurrido el fin de semana pasado en el Núñez Blanca no es un hecho puntual ni una anécdota", puesto que "llevamos meses viendo cómo se suspenden actividades, entrenamientos y partidos oficiales en este y en otros pabellones porque las goteras y el mal estado de las cubiertas hacen impracticable la pista y las actividades programadas", ha agregado el concejal.

El edil del PSOE ha remarcado así que la situación del Núñez Blanca es "solo la punta de un deterioro generalizado de los equipamientos municipales de los barrios". Según ha detallado, recintos deportivos "fundamentales para la vida vecinal y el deporte base", como los de La Chana o Cerrillo de Maracena, presentan "un estado de dejadez absolutamente inaceptable que imposibilita en muchos casos la práctica deportiva en condiciones mínimas de calidad y seguridad".

Para Castillo, este escenario responde a la "nefasta política de brazos caídos" de la alcaldesa Marifrán Carazo. "En muy pocos años hemos pasado de ser Ciudad Europea del Deporte, un referente nacional en la promoción del deporte de base y en la modernización de recintos, a proyectar una imagen de dejadez absoluta. Es doloroso ver cómo en los últimos tres años de gobierno de la derecha se ha ido deteriorando a pasos agigantados todo lo conseguido en pro de instalaciones privadas", ha lamentado el viceportavoz.

En este contexto, el grupo socialista ha advertido del "desmantelamiento de prestaciones públicas clave en este ámbito", destacando "la pérdida del servicio municipal de medicina deportiva que desde hace unos meses ha desaparecido de los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento".

"Granada contaba con un centro asistencial y preventivo de referencia en toda España para los deportistas de la ciudad, y la negligencia del PP lo ha dejado desaparecer sin buscar alternativas. Carazo está castigando de forma directa al deporte base y a los miles de granadinos que hacen uso diario de nuestros polideportivos", ha concluido Castillo, que ha exigido al equipo de gobierno local (PP) "un plan urgente de inversión para reparar y acondicionar las instalaciones municipales".