El PSOE critica un "abandono sin precedentes" de las personas sin hogar en Granada capital

La concejala del grupo socialista en la oposición, Nuria Gutiérrez, ha exigido al gobierno local que encabeza Marifrán Carazo que aponga en marcha, de manera urgente, un dispositivo integral de atención a las personas sin hogar. - PSOE GRANADA

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha criticado el que considera un "abandono sin precedentes" de las personas sin hogar en Granada "tras la contundente advertencia" del Defensor del Pueblo al Consistorio.

La concejala del grupo mayoritario en la oposición, Nuria Gutiérrez, ha exigido al gobierno local que encabeza Marifrán Carazo que asuma de una vez su responsabilidad y ponga en marcha, de manera urgente, un dispositivo integral de atención a las personas sin hogar. "Una exigencia que cobra aún más fuerza tras conocerse la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, que cuestiona la actuación municipal y deja sin argumentos las excusas del Partido Popular para eludir sus responsabilidades en esta materia", esgrime.

Gutiérrez alerta de que la capital granadina afronta la llegada del frío con una realidad cada vez más preocupante: personas que siguen durmiendo en cajeros, soportales, parques y otros espacios públicos de la ciudad, sin encontrar una respuesta municipal suficiente.

"No podemos normalizar que haya personas pasando las noches en la calle mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado. Estamos hablando de vidas humanas y de una obligación de las administraciones que no admite más demoras", ha señalado.

Para la edil socialista, el pronunciamiento del defensor supone "un serio reproche a la política de brazos caídos de Carazo", después de que el gobierno local haya intentado reiteradamente trasladar la responsabilidad a otras administraciones.

"El Defensor del Pueblo nos da la razón en algo que llevamos más de tres años y medio denunciando: el Ayuntamiento tiene competencias propias y una responsabilidad directa en la atención social de proximidad, la detección de situaciones de vulnerabilidad y la respuesta habitacional de urgencia. No puede seguir escondiéndose detrás de otras administraciones para justificar su inacción", ha subrayado Gutiérrez.

La representante socialista ha lamentado que estos años de gobierno del PP hayan supuesto un retroceso en la atención a las personas sin hogar. "En lugar de ampliar los recursos y buscar soluciones, hemos visto cómo se cerraban dispositivos que estaban funcionando, mientras aumentaban las necesidades y se cronificaba la situación de muchas personas en nuestras calles y barrios", ha dicho.

En este sentido, ha calificado de "inaceptable" que se haya tenido que llegar al fallecimiento de tres personas en la vía pública para que se pusieran de manifiesto las graves carencias del sistema de atención, la falta de plazas y los problemas de coordinación, especialmente en los casos de personas que reciben el alta hospitalaria y no tienen dónde ir.

Gutiérrez ha insistido en que la prioridad ahora mismo debe ser ofrecer respuestas inmediatas. "No nos sirven los anuncios de futuras obras o de viviendas que tardarán en estar disponibles cuando hay personas que hoy no tienen un lugar donde refugiarse. Necesitamos refugios climáticos, espacios de acogida, consignas para guardar sus pertenencias y una atención digna y continuada. Son medidas urgentes que no pueden seguir aplazándose", ha recriminado.

Asimismo, ha reclamado al equipo de gobierno que deje de utilizar el futuro Plan Estratégico Municipal como excusa para retrasar las actuaciones. "El Plan es necesario, pero no puede convertirse en una coartada para no hacer nada mientras tanto. El Ayuntamiento tiene que poner recursos, presupuesto y voluntad política. Las necesidades están aquí y ahora", ha expuesto.

Por último, la concejala socialista ha anunciado que su grupo municipal realizará un seguimiento exhaustivo de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento ante el Defensor del Pueblo Andaluz y exigirá conocer los datos actualizados del número de personas sin hogar en Granada, así como un calendario concreto de actuaciones y la puesta en marcha de alternativas habitacionales reales.

"Granada no puede acostumbrarse a ver personas durmiendo en la calle ni mirar hacia otro lado ante una realidad tan dura. Estamos hablando de personas que necesitan ayuda, atención y, sobre todo, una oportunidad para salir de esa situación. Lo que exigimos no es nada extraordinario: responsabilidad, sensibilidad, recursos y voluntad de actuar. La alcaldesa tiene que dejar de justificar su inacción y empezar a dar respuestas antes de que este invierno tengamos que lamentar otra desgracia", ha concluido.