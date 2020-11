PSOE-A critica la "ceremonia de la confusión y el teatrillo" de Moreno y Marín sobre si habrá o no confinamiento

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha denunciado este miércoles la "ceremonia de la confusión y el teatrillo" que están protagonizando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y su vicepresidente, Juan Marín, en relación con las medidas a adoptar para frenar la pandemia del coronavirus en la comunidad y sobre si habrá o no confinamiento domiciliario de la población.

En rueda de prensa, el portavoz del PSOE-A en el Parlamento, José Fiscal, ha indicado que Moreno y Marín están generando un "desconcierto absoluto" en la población, porque uno dice una cosa sobre un posible confinamiento y el otro dice otra cosa.

Ha señalado que la pandemia "campa a sus anchas por Andalucía" porque Moreno, en lo que le corresponde, "no hace sus deberes y no cumple". Ha indicado que no puede ser que Andalucía siga a la "cola" en España en la realización de pruebas PCR y en el número de rastreadores, al tiempo que los centros de salud y los hospitales "siguen desbordados" sin que se adopten medidas.

En su opinión, "existe un completo y absoluto desbarajuste" en el Gobierno andaluz sobre el asunto de si habrá o no confinamiento domiciliario, mientras que un día se dice que la situación está controlada y al otro, que está "desbordada".

Fiscal ha denunciado además que, desde el primer día, la Junta se ha dedicado a "confrontar" con el Gobierno central. Ha criticado ese tono "triunfalista" de la Junta de que las cosas se están haciendo mejor que en otras comunidades. "Están mintiendo a la ciudadanía y ni la propaganda pagada va a evitar que los andaluces conozcan la verdad", ha dicho.