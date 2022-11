El PSOE critica que cuentas de la Junta "no contemplen" proyectos significativos para el norte de Granada

GRANADA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza socialista Olga Manzano ha criticado que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023 "no contemplen ni un solo proyecto significativo desde el punto de vista del desarrollo social y económico para las comarcas de Baza y Huéscar", en el norte de la provincia de Granada, "entre los que ha citado proyectos esenciales como la autovía del Almanzora, la carretera A-4200 o la falta de apoyo al sector ganadero de la zona, afectado por los casos de viruela".

Junto a los alcaldes de Baza y Benamaurel, Manuel Gavilán y Juan Francisco Torregrosa, Manzano ha lamentado el "nulo impacto" de las cuentas en estas comarcas y ha señalado que se trata de unas cuentas "inservibles para las familias y triunfalistas --porque bajan en políticas como las de empleo--, pero además están dopadas por financiar con hasta un 90 por ciento las partidas de inversión mediante fondos estatales y europeos, y poco creíbles".

"¿Cómo podemos creernos estos presupuestos si la ejecución de inversiones para este año alcanza solo el 18,7 por ciento en la provincia?", se ha preguntado la parlamentaria socialista para aludir a reivindicaciones relegadas en estas cuentas, caso de la bonificación al 99 por ciento del precio del autobús de competencia autonómica a personas mayores, jóvenes desempleados o en formación y a la ciudadanía que vive en municipios en riesgo de despoblación.

En materia sanitaria, ha censurado que "no parece que vayan a arreglar las dificultades que hay en Atención Primaria ni la ausencia de pediatras o la falta de especialistas en el Hospital de Baza", al igual que en educación "no parece que vayan a dar solución a la falta de personal para atender las necesidades educativas especiales de muchos niñas y niños".

"Tampoco cumplen con las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio dado que no suben el precio de la hora ni aparece un plan de choque para reducir la lista de espera que en la provincia asciende suma 12.448 personas dependientes", ha expuesto.

En empleo, Manzano ha reprochado a Moreno Bonilla que olvide programas para colectivos entre 30 y 44 años y mayores de 45, y un Plan Extraordinario de Empleo para ayudar a eventuales del campo granadino a mejorar su renta como consecuencia de la pérdida de jornales por la sequía.

A eso se suma la "pérdida" de las dos unidades de Andalucía Orienta en estas comarcas, tras "reducir la parte correspondiente en los presupuestos". Y en el ámbito cultural ha denunciado que no haya dinero para el mantenimiento y gestión de los enclaves arqueológicos de Castellón Alto y de la Necrópolis ibérica de Tútugi.

Según ha informado el PSOE en una nota, la parlamentaria andaluza ha incidido en tres asuntos "esenciales" como la autovía del Almanzora, la carretera A-4200 Benamaurel-Baza y ayudas al sector ganadero de la zona afectado por los focos de viruela ovina y caprina.

En relación a la primera, ha lamentado que "no reciba el respaldo presupuestario suficiente". "No nos vale nada que no sea una autovía, tal y como estaba prevista por el anterior gobierno socialista con estudios informativos ya realizados", ha apostillado para remarcar que tampoco aparece en el Plan de Infraestructuras de la Junta hasta 2030".

"La A-334 es una muestra más de la práctica favorita del Gobierno andaluz de descafeinar los proyectos importantes para esta provincia. No vamos a parar hasta que el Gobierno de Moreno Bonilla haga realidad la conexión entre Baza y Fines por autovía. La próxima semana llevaremos este asunto al Parlamento y la consejera de Fomento tendrá que dar explicaciones", ha dicho.

Respecto a la A-4200, ha mostrado su sorpresa debido a que "no aparece ni un solo euro, después del álbum de fotos que existe de responsables del PP reclamando su mejora y prometiendo inversiones para su arreglo".

"Si esto es preocupante más lo es la falta de apoyo presupuestario al sector ganadero de los distintos municipios de la zona, con decenas de explotaciones inmovilizadas y más de 2.500 cabezas de ganado sacrificadas debido a la viruela", ha indicado para anunciar que el Grupo Parlamentario Socialista presentará una enmienda para que la Junta incremento los conceptos incluidos en las ayudas o indemnizaciones, al igual que lo hacen otras comunidades como Galicia o Navarra".

Por su parte, el alcalde de Baza, Manuel Gavilán, ha mostrado su preocupación en relación a las infraestructuras del territorio y en relación a la autovía del Almanzora ha reclamado al Gobierno de Moreno Bonilla que aclare "cuál es su opción al respecto, temporalización y dotación presupuestaria".

El alcalde de Benamaurel, Juan Francisco Torregrosa, que ha compartido todas las reivindicaciones citadas anteriormente, ha puesto el acento en la "enorme preocupación" que existe en su municipio sobre los casos de viruela ovina y caprina. "Está teniendo consecuencias devastadoras, nuestro objetivo es que todo este sufrimiento solo sea un paréntesis y no se convierta en un punto y final para estas explotaciones".

"Para ello debe haber un apoyo incondicional de la Junta, que debe comprometerse explícitamente, con cuantías en los presupuestos para que los afectados tengan al menos el incentivo de continuar con su actividad. Las cuantías que se han puesto sobre la mesa son insuficientes", ha concluido.